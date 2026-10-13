'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesi rol arkadaşlarını yasa boğdu
'Breaking Bad'in, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi serebral palsili gencisini canlandıran oyuncusu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. İntihar şüphesinin araştırıldığı Mitte'nin ölümü, hem hayranlarını hem de rol arkadaşlarını yasa boğdu. 'Breaking Bad' yıldızlarından peş peşe duygusal mesajlar geldi
'Breaking Bad' oyuncusu RJ Mitte'nin 34 yaşında hayatını kaybetmesi, hem dizinin seyircileri hem de dizi ekibi üzerinde şok etkisi yarattı.
Mitte, 2008'den 2013'e kadar 'Breaking Bad' dizisinin 56 bölümünde rol aldı. Daha sonra 'The Recall' ve 'The Guardians of Justice' filmlerinde de yer alsa da hep 'Breakin Bad'deki rolüyle hatırlandı.
Dizide 'Walter White Jr.' rolüyle tanınan Mitte'nin dün hayatını kaybettiği ve ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, ölümünün intihar olarak değerlendirildiği iddia edildi.
Bir yıl önce insan kaynakları uzmanı Kennedy Suarez ile nişanlanan Mitte, evlilik yolunda ilerliyordu. Nişan haberinin ardından verdiği bir röportajda Mitte, "Hayat arkadaşımı, hayatımı şekillendirecek kişiyi bulduğum için çok mutluyum" demişti.
Dizide serebral palsili bir genci canlandıran Mitte, gerçek hayatta da aynı hastalığa sahipti. Ancak sağlık durumu, canlandırdığı Walter White Jr. karakterinin durumu kadar ağır değildi.
Oyuncunun ölümü, şöhretini borçlu olduğu 'Breaking Bad' dizisinin yıldızlarını da yasa boğdu. Rol arkadaşları sosyal medyada duygusal mesajlar paylaştı.
"ÖĞLE YEMEĞİ YİYECEKTİK"
Dizinin 70 yaşındaki başrol oyuncusu Bryan Cranston, dizide oğlunu canlandıran Mitte'nin ölümünün ardından derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Seni özleyeceğim oğlum" dedi.
Ünlü aktör, Mitte'nin hayatına son vermesinin "yıkıcı" olduğunu, çünkü ikilinin yakın zamanda mesajlaştığını ve öğle yemeği için buluşma planları yaptığını sözlerine ekledi.
"Breaking Bad'deki tatlı oğlum RJ Mitte vefat etti. Onunla 14 yaşındayken, Walter White Jr. rolüne seçildiğinde tanıştım; bu rolü büyük bir neşe ve coşkuyla oynadı" diyen Cranston, "Doğuştan serebral palsi hastası olmasına rağmen, bu zorluğu hiçbir zaman hiçbir şey için bahane olarak kullanmadı. Zorlu çekim programının üstesinden büyük bir kararlılıkla geldi" ifadesini kullandı.
"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM OĞLUM"
"2007 Şubat'ında pilot bölümün çekimlerine başladığımızda o çocuk oldukça tecrübesizdi, ama yavaş yavaş gerçekten yetenekli bir oyuncuya dönüştüğünü izledik" diyen Cranston, "Dizideki deneyimini engelli sanatçılar için sesli bir savunucu olmak için kullandı ve engelli topluluğuna yardım etmeye odaklanan bir hayır kuruluşunun başındaydı. Tüm bu vaat ve potansiyel şimdi büyük bir kayıp" ifadesini kullandı
Cranston, sözlerine şöyle devam etti:
"Onun intihar ettiğini duymak özellikle yıkıcı. Kendi hayatı. Neden mi? Daha birkaç hafta önce birbirimizle mesajlaşıyorduk, ne zaman öğle yemeğinde buluşabileceğimizi konuşuyorduk. O öğle yemeğinin onun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki onu çok sevdim ve dizi boyunca onunla birlikte olmaktan büyük keyif aldım, Breaking Bad'in popülaritesi azaldıktan sonra da... Seni özleyeceğim oğlum."
Dizide Jesse Pinkman rolünü canlandıran 47 yaşındaki Aaron Paul de mesajına, "Ne diyeceğimi bilemiyorum" sözleriyle başladı.
"Bu habere çok üzüldüm. RJ, seni seviyorum dostum. Seni çok özleyeceğiz" diyen Paul, "Kim olursa olsun... Eğer bunu okuyorsanız, sevildiğinizi ve yalnız olmadığınızı bilin lütfen. Bunu her zaman hatırlayın" ifadesini kullandı.
"İNANAMIYORUM"
'Breaking Bad'de polis Hank Schrader'i canlandıran 63 yaşındaki Dean Norris de trajik haberi duyduktan sonra sosyal medya paylaşımında yaşadığı şoku ve üzüntüyü dile getirdi.
"Aman Tanrım! Çalışıyordum, RJ'nin ölüm haberini yeni öğrendim. Çok üzüldüm. RJ dizide benim oğlumu oynamadı ama sette küçük bir çocukken hep ona göz kulak olurdum" diyen Norris, "Çok tatlı bir genç adamdı ve çok özleyeceğim. Bu çok üzücü, inanamıyorum. Onu ve ailesini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
"KÜÇÜK BİR KARDEŞ GİBİYDİN"
Dizide Brandon 'Badger' Mayhew karakterini canlandıran oyuncu Matt Jones, Mitte ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Ocak 2025. Seni son görüşüm buydu. Bir grup fotoğrafının arkasında durup şakalaşıyor ve hayatlarımızın ne kadar saçma olduğundan bahsediyorduk. Bana tüm planlarından bahsetmiştin. Teksas'taki yeni yerinizi ziyaret edecektim. O gece Quezada'nın kulübüne gidecektik" dedi.
Yorgun olduğu için vazgeçtiğini söyleyen Jones, şimdi bu fırsatı kaçırdığı için özür diledi.
Jones, "Çok üzgünüm. Seninle 19 yıl önce tanıştım, o zamanlar sadece 15 yaşındaydın. Çok yıkıldım. Hepimiz için küçük bir kardeş gibiydin. Çok çok üzgünüm" diye yazdı.
Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu Marlee Matlin, "Kalbim paramparça oldu. RJ Mitte gibisi bir daha asla gelmeyecek. Kalbimde her zaman bir yerin olacak. Huzur içinde yat" mesajını paylaştı.
Oyuncu Anson Mount, "RJ'yi çok iyi tanımıyordum ve aramızda bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bir süre önce onunla iletişime geçmiştik. Ama onun güzel bir ruha sahip olduğunu bilecek kadar iyi tanıyordum. Yani, onun eserlerini gören herkese bunu söylememe gerek yok. Yaptığı her şeye yansımıştı. Belli ki acı çekiyordu. Ve şimdi hepimiz sosyal medyada ona olan sevgimizi ilan ediyoruz" diye yazdı. Mount mesajını, "Bir sonraki yolculukta görüşürüz dostum" diye bitirdi.
ÖDÜLLÜ DİZİ
Emmy ödüllü 'Breaking Bad' dizisi 2008'den 2013'e kadar yayınlandı ve dünya çapında hem seyircisinden hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.
Dizi, ölümcül bir hastalığa yakalanmış lise kimya öğretmeni Walter White'ın (Bryan Cranston), beceriksiz eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte bir uyuşturucu imparatorluğu kurmasını konu alıyordu.
'BREAKING BAD'İN DEVAMINDA OYNAMAK İSTİYORDU
Bir ay önce bir podcast yayınına katılan Mitte, 'Breaking Bad'in sona ermesi ve nasıl ulaşılamaz bir çıta belirlediği üzerine düşüncelerini paylaşmıştı.
"Bence orada yanıtlanmamış birçok soru var ve bunlar muhtemelen asla yanıtlanmayacak. Bu yüzden White ailesi için hâlâ büyük bir adım var diye düşünüyorum" diyen Mitte, dizinin devam etmesi gerektiğini ima etmişti.
"Anlatılacak daha çok şey var her zaman. Ama doğru şekilde anlatmalısınız" diyen oyuncu, gelecekte diziyle ilgili bir şey olursa içinde yer almak istediğini belirtmişti.
Mitte ayrıca, "Breaking Bad'i geçmek istiyorum. Bu en zoru... Genç bir adam olarak kendime ulaşılması imkansız bir çıta koydum" demişti.
EVLAT EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ
Evlat edinildiğini öğrendiğinde altı yaşında olan Mitte, 2019'da verdiği bir röportajda, "Üvey kardeşim annemle o zamanki üvey babamın konuşmasını duydu ve bana, 'Sen evlat edinildin. Seni sevmiyorlar' dedi. Ona inanmadım ama ailem benim öyle olduğumu doğruladı. Ben de 'Tamam' dedim" diye anlatmıştı.