"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM OĞLUM"

"2007 Şubat'ında pilot bölümün çekimlerine başladığımızda o çocuk oldukça tecrübesizdi, ama yavaş yavaş gerçekten yetenekli bir oyuncuya dönüştüğünü izledik" diyen Cranston, "Dizideki deneyimini engelli sanatçılar için sesli bir savunucu olmak için kullandı ve engelli topluluğuna yardım etmeye odaklanan bir hayır kuruluşunun başındaydı. Tüm bu vaat ve potansiyel şimdi büyük bir kayıp" ifadesini kullandı

Cranston, sözlerine şöyle devam etti:

"Onun intihar ettiğini duymak özellikle yıkıcı. Kendi hayatı. Neden mi? Daha birkaç hafta önce birbirimizle mesajlaşıyorduk, ne zaman öğle yemeğinde buluşabileceğimizi konuşuyorduk. O öğle yemeğinin onun geleceğini değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki onu çok sevdim ve dizi boyunca onunla birlikte olmaktan büyük keyif aldım, Breaking Bad'in popülaritesi azaldıktan sonra da... Seni özleyeceğim oğlum."