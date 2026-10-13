Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi

        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi

        Yalova'da, eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Erdal Necip Sözer hakkındaki hüküm, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay, hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek düzeltilmiş şekilde onarken sanığın iyi hâl indirimi talebi kabul edilmedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi

        Yalova'da, 24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde meydana gelen olayda, Semiha Sözer (34), eşi Erdal Necip Sözer (41) ile bulunduğu sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti.

        "FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ÇIKTIK"

        İHA'da yer alan habere göre Erdal Necip Sözer, ifadesinde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, ölümün kaza veya intihar sonucu meydana gelmediği, Semiha Sözer'in itilmesi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varmıştı.

        KOCA SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Olaydan yaklaşık 15 ay sonra tutuklanan sanık, yargılama sürecinde suçlamaları reddetmişti.

        Dava sürecinde olay yerinde keşif gerçekleştirilmiş, sanık Erdal Necip Sözer kayalıklar üzerinde düşme noktasını göstererek olay günü yaşananları anlatmıştı. Keşif sırasında hakim ve bilirkişi heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştu.

        REKLAM

        "AĞIR MÜEBBET" KARARI YARGITAY'A TAŞINDI

        Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2025 tarihinde Erdal Necip Sözer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a taşınmıştı.

        "İYİ HAL" İNDİRİMİ KABUL EDİLMEDİ

        Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi kapsamında hükme "kadına karşı" ibaresini de ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde onadı. Tasarlayarak, eşe karşı ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirilen dosyada sanığın iyi hâl indirimi talebi de kabul edilmedi.

        REKLAM

        CEZASI KESİNLEŞTİ

        Yargıtay'ın oy birliğiyle aldığı kararla Erdal Necip Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti.

        Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Semiha Sözer, ölümünün ardından burada toprağa verilmişti.

        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #yalova
        #yalova haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Fransa'da marketlere siber saldırı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Kentsel dönüşüm çağrısı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Küba'dan enerji hamlesi! Petrolünü dünyaya açıyor
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Sınırı aşana 170 bin liraya kadar ceza
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Polisle silahlı çatışmaya girdi! Rezidansta yaşandı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        'Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
        Ata Demirer'den uyarı
        Ata Demirer'den uyarı
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Grip olacağınızı hissediyorsanız ilk 24 saatte yapmanız gerekenler
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        BYD'den Türkiye açıklaması
        BYD'den Türkiye açıklaması