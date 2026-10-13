Elon Musk'tan dev bağış: Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde en büyük destekçisi oldu

Dünyanın en zengin insanı, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük bağışçısı olduğu belirtildi.

Elon Musk, 2026 ABD ara seçimleri sürecinde şu ana kadar yaklaşık 366 milyon dolar harcadı. Bu tutarın 276 milyon dolarlık kısmı, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu korumasına yardımcı olmak amacıyla temmuz ayından bu yana yapıldı.

The New York Times'ın daha önce haberleştirdiği Musk'ın ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlar, kampanya finansmanı kayıtlarına göre dünyanın en zengin insanını bu yılki seçim yarışlarının en büyük siyasi bağışçısı konumuna getirdi.

Musk'ın kurduğu siyasi eylem komitesi "America PAC" sözcüsü söz konusu rakamı doğruladı.

Haberde ayrıca, bağışın 158 milyon dolarlık kısmının, Senato seçimlerinde önde gelen Cumhuriyetçi "süper PAC"i (siyasi eylem komitesi) olarak bilinen Senato Liderlik Fonu’na aktarıldığı ifade edildi.

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2024 SEÇİMLERİNDE EN FAZLA BAĞIŞ YAPAN İSİM OLMUŞTU

Kasım 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.