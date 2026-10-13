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        Haberler Ekonomi Teknoloji Fransa'da marketlere siber saldırı

        Fransa'da marketlere siber saldırı

        Fransa'da market zincirlerini hedef alan siber saldırılarda soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Bazı mağazalarda buzdolabı ve derin dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselirken, gıdalar bozuldu ve yangınlar çıktı. Saldırıların Avrupa'da birden fazla ülkeyi etkilediği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Fransa'da marketlere siber saldırı

        Fransa'da yüzlerce süpermarketin hedef alındığı siber saldırılar, gıda güvenliğini gündeme getirdi. Reuters'ın haberine göre Carrefour, Monoprix, Intermarché ve Coopérative U gibi market zincirlerinin bazı mağazalarında soğutma sistemleri saldırılardan etkilendi. Gece saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükseldi.

        Saldırılar nedeniyle bazı gıda ürünleri bozulurken, olayların yangınlara da yol açtığı bildirildi.

        "SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

        Coopérative U CEO'su Dominique Schelcher, saldırıların bazı mağazaların soğutma sistemlerini etkilediğini doğruladı.

        Schelcher, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada, "Taze ürünlerin ve Fransız halkının gıda arzının korunması için hayati önem taşıyan ekipmanları hedef almak son derece ciddi ve benzeri görülmemiş bir durum. Kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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        Siber tehdit istihbaratı şirketi Sekoia Threat Detection and Research'te kıdemli analist olarak görev yapan Felix Aime, saldırıların Fransa'nın yanı sıra İspanya, Portekiz, Polonya, Almanya ve Belçika dahil olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerini de etkilediğini belirtti.

        Saldırıların kapsamına ve sorumlularına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

        AB'DEN GIDA GÜVENLİĞİ UYARISI

        Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Gıda Komiseri Christophe Hansen, pazartesi günü X hesabından yaptığı açıklamada, Intermarché, Coopérative U ve E.Leclerc'i hedef alan siber saldırıları kınadı.

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        Hansen, "Gıda güvenliği her düzeyde daha fazla dikkati gerektiriyor. Çünkü gıdanın bir silah olarak kullanılması artık bir gerçeklik haline geldi" ifadelerini kullandı.

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        #Fransa
        #siber saldırı
        #marketler
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