Elektrikli scooter işletmecilerine yönelik idari para cezaları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli scooter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğin ihlali durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

İZİNSİZ FAALİYETE 86 BİN 900 TL CEZA

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı davrananlara 86 bin 900 TL idari para cezası uygulanacak. Söz konusu düzenleme, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliğinin gerekli yetki belgesi ve izinler çerçevesinde yürütülmesini kapsıyor.

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Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlara da 86 bin 900 TL ceza verilecek. Bu kapsamda işletmecilerin, kullanacakları scooterlar için ilgili mevzuatta öngörülen izinleri alması gerekiyor.

Aynı ceza, yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 14'üncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenlere de uygulanacak. Bu fıkra, işletmecilerin e-scooterların en az yüzde 30'unu, ilgili düzenlemeye göre üretim yapan ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen işletmelerden temin etmesine ilişkin şartı içeriyor.

scooter SAYISI SINIRINI AŞANA KADEMELİ CEZA

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 11'inci fıkrasında, işletmecilerin faaliyet gösterdikleri bölgelerde bulundurabilecekleri e-scooter sayısına ilişkin sınırlar düzenleniyor.

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İşletmecilerin, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam izin sayısını aşmamak kaydıyla, ilgili ilçe veya bölgede izin verilen toplam e-scooter sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla scooter bulundurmaması gerekiyor. Kasım-şubat döneminde alt sınır yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Bu kurala aykırı davrananlara ilk ihlalde 8 bin 687 TL, ikinci ihlalde 86 bin 900 TL, üçüncü ihlalde ise 170 bin TL idari para cezası verilecek. Üçüncü ihlalde ayrıca işletmenin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.

ÇAĞRI MERKEZİ VE MOBİL UYGULAMA ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 12'nci fıkrası kapsamında işletmecilerin, kullanıcılarına haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verebilecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi gören mobil uygulama bulundurması gerekiyor. Kullanıcıların şikâyet ve sorularının sonuçlandırılması da işletmecilerin yükümlülükleri arasında yer alıyor.

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İşletmelerin internet siteleri veya mobil uygulamalarında unvan ve iletişim bilgilerini, faaliyet gösterdikleri bölgeleri ve kiralama ücretlerini açıkça belirtmesi gerekiyor. scooterlarin konumu, sayısı, şarj seviyesi, tahmini menzili, anlık ücret bilgisi ile sürüşe veya park etmeye izin verilmeyen alanların da uygulamalarda gösterilmesi öngörülüyor.

Bu yükümlülüklere aykırı davranan işletmelere 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.

DİĞER İHLALLERE 8 BİN 687 TL CEZA

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin bazı fıkraları, 15'inci maddesinin birinci fıkrası ve 16'ncı maddesinin çeşitli fıkralarında yer alan yükümlülüklere aykırı davrananlara 8 bin 687 TL ceza verilecek.

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Bu kapsamda işletmecilerin faaliyetlerini güvenlik, çevre, erişilebilirlik ve kamu yararı ilkelerine uygun yürütmesi, hizmet sürekliliğini sağlaması ve ilgili mevzuata uyması gerekiyor.

İşletmecilerin hizmet sözleşmesi yapması, konum ve kullanıcı verilerini U-Net sistemine zamanında aktarması, kullanıcılara çevrim içi eğitim sunması ve 15 yaşını doldurmamış kişilere hizmet vermemesi de yönetmelikte düzenlenen yükümlülükler arasında bulunuyor.

Ayrıca hız ve yasaklı bölge kurallarının uygulanması, uygunsuz park edilen scooterlarin belirlenen süre içinde toplanması, scooterlarin kimlik bilgilerinin görünür şekilde yazılması, gerekli aydınlatma ve reflektör donanımlarının bulundurulması, asgari şarj düzeyinin sağlanması ile kaza ve şikâyet verilerinin bildirilmesi gerekiyor.

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Bu yükümlülüklerdeki ihlaller, ilgili fıkralar kapsamında idari para cezasına tabi olacak.

DENETİMDE BELGE İBRAZ ETMEYENE 50 BİN TL

Denetim için gerekli bilgi veya belgeleri, mevzuatta belirlenen yetkililere ibraz etmeyenlere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Düzenlemeye göre birden fazla ihlalin aynı anda gerçekleştirilmesi halinde her bir kabahat için ayrı idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek. İhlalin birden fazla e-scooter ile gerçekleştirilmesi durumunda ise her bir e-scooter için ayrı ayrı ceza uygulanacak.

İdari para cezalarına ilişkin tutanaklar elektronik ortamda da düzenlenebilecek. Elektronik tutanakların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar idare tarafından belirlenecek.

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Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Düzenlemenin hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütecek.