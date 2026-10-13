Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, nisan ayında vefat eden annesi Yurdagül Eken'in cenazesine neden katılmadığını açıkladı
Kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan sunucu Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 91 yaşında vefat eden Eken, İzmir'in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Cenazeye; kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katıldı. Mehmet Ali Erbil ise cenazede yer almadı.
Erbil, aylar sonra annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı.
Ünlü şovmen, eski eşi Tuğba Coşkun ve Şeyda Coşkun'un programına konuk oldu. Ünlü şovmen, "Çok açık yani; içimden gelmedi. Ama anneme hakkımı helal ettim, etmeyecek bir durum olamaz" dedi.
Erbil, "Çocukluğumdan bugüne kadar içimde bir ukde kaldı. Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Bana o kadar çektiren adama, o üvey pedere bile maaş bağladım" ifadelerini kullandı.
"ANNEMİ SEVEMEDİM" DEMİŞTİ
Ünlü şovmen, daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair açıklamalar yapmış ve annesine olan kırgınlığını dile getirmişti. Erbil, "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. Elalemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" ifadelerini kullanmıştı.