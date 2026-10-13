Ünlü şovmen, eski eşi Tuğba Coşkun ve Şeyda Coşkun'un programına konuk oldu. Ünlü şovmen, "Çok açık yani; içimden gelmedi. Ama anneme hakkımı helal ettim, etmeyecek bir durum olamaz" dedi.

Erbil, "Çocukluğumdan bugüne kadar içimde bir ukde kaldı. Ben yine de evlatlık görevlerimi sonuna kadar yaptım. Bana o kadar çektiren adama, o üvey pedere bile maaş bağladım" ifadelerini kullandı.