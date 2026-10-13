Trump ve Infantino'nun ilişkilerine mercek: FIFA'nın Trump Tower'dan kiraladığı ofis 'boş'

ABD Başkanı Donald Trump ve FIFA Başkanı Infantino'nun yakın ilişkileri Amerikan basını tarafından mercek altına alınıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan yaklaşık bir yıl önce FIFA, Trump Tower'ın 17. katındaki bir ofis birimi için görkemli bir açılış düzenledi. Başkan Trump'ın oğlu Eric Trump, ailesine ait kuruluşun küresel futbol yönetim organına ev sahipliği yapmaktan "onur duyduğunu" ifade etti.

Anlaşmaya doğrudan dahil olan iki yetkiliye ve Amerikan basınının önde gelen kuruluşlarından The New York Times tarafından incelenen belgelere göre FIFA, yaklaşık 4 milyon dolar değerinde ve yedi yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir kira sözleşmesi imzaladı.

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Söz konusu ofis ise büyük ölçüde boş duruyor.

Daha önce kamuoyuna yansımayan bu anlaşmanın koşulları; açık bir ihtiyaç olmaksızın, vergilerin yüksek olduğu bir eyalette ve Trump ile bağlantılı bir binada ofis kiralanması nedeniyle bazı üst düzey FIFA yetkilileri arasında endişe yarattı.

Bu anlaşma, üst düzey futbol yetkililerinin itirazlarına rağmen FIFA'nın ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2026 Dünya Kupası öncesinde Başkan Trump ile nasıl daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştığını gösteren bir başka örnek teşkil ediyor. Infantino, Amerikan Başkanına övgüler yağdırmış, hatta onun onuruna özel bir barış ödülü bile vermişti.

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Dünya Kupası sırasında, Trump ile Infantino arasında gerçekleşen bir görüşmenin ardından FIFA'nın ABD takımının yıldız forveti Folarin Balogun hakkındaki cezayı kaldırması, taraflılık ve siyasi müdahale suçlamalarını beraberinde getirmişti. Böyle bir kararın örneği Dünya Kupası tarihinde bulunmuyor.

Turnuvadan bu yana Infantino, davranışları nedeniyle yoğun bir inceleme ve eleştiri yağmuruyla karşı karşıya kaldı; buna, gelecekteki turnuvaların bir kısmını Trump’ın damadı Jared Kushner’in kardeşinin yönettiği özel bir fona satmak amacıyla gizli görüşmeler yürütmesi de dahil.

Söz konusu plan, UEFA'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Infantino, kendisini eleştirenleri bir taciz kampanyası yürütmekle suçladı.

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FIFA’nın ABD’deki faaliyetleri büyük ölçüde Miami’deki iki ofis üzerinden yürütülüyor.

Gazetenin haberini dayandırdığı iki FIFA yetkilisine göre, kuruluşun Trump Tower’daki ofisi tam kadroyla faaliyete geçirme planı bulunmuyor ve ofis büyük ölçüde atıl durumda.

FIFA anlaşmayı savundu

Kiralama işlemine ilişkin sorulara yanıt veren FIFA, mülk için piyasa koşullarına uygun bir kira bedeli ödediğini belirterek anlaşmayı savundu. FIFA, kira sözleşmesinin 'tüm yerel yasalara uygun olduğunu' ve 'FIFA'nın standart iç prosedürleri doğrultusunda imzalandığını' ifade etti.

Kuruluş, yaklaşık 465 metrekarelik alanı özel etkinliklerin yanı sıra üst düzey yetkililer ve futbol dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan toplantılar için kullandığını belirtti. Alanın kullanımı çoğunlukla her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dönemine denk geliyor.

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Anlaşmada yer alan iki yetkiliye göre, Trump Tower'da bir temsilcilik ofisi açma kararı bizzat Infantino tarafından alındı. FIFA, anlaşmanın piyasa rayiçlerine uygunluğunu değerlendirmek üzere uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketiyle çalıştı. Ancak söz konusu iki yetkili, özellikle FIFA'nın Miami'de halihazırda ofisleri bulunduğu göz önüne alındığında, bu ofis için belirgin bir ticari gereklilik bulunmadığını ifade etti.

"Vergi yükümlülüğüne girmemek için avukatla çalışıyorlar"

Belgeler, yetkililerin New York eyaletinde yeni bir ABD ofisi açmanın FIFA için ek bir vergi yükümlülüğü doğurabileceğine dikkat çektiğini ve kuruluşun, bu tür vergilerden kaçınmak amacıyla söz konusu mekânda herhangi bir ticari faaliyet yürütülmeyeceğini teyit etmek için avukatlarla çalıştığını gösteriyor.

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FIFA, kira sözleşmesiyle ilgili sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, "New York küresel bir şehir, FIFA ise küresel bir kuruluştur; dolayısıyla FIFA'nın orada varlık göstermesi mantıklıdır," ifadelerini kullandı.