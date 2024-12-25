Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu: Arda Güler listede!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), gazeteci ve uzmanların katılımıyla 2024'ün en iyi genç oyuncularını belirledi. Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler de listede yer aldı. İşte 10 futbolcunun yer aldığı 'en iyi genç oyuncular' listesi...
Giriş: 25.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:09
1
10- Bilal EL KHANNOUSS | 9
2
9- Alejandro GARNACHO | 10
3
8- Savinho | 18
4
7- Joao NEVES | 20
5
6- Kobbie MAINOO | 25
6
5- Endrick | 26
7
4- Pau CUBARSI | 34
8
3- Gavi | 36
9
2- Arda GÜLER | 51