Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir araya geliyor. Kabine toplantısında, fon kriziyle ilgili gelişmelerin ele alınacağı, tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara yapılacak ara ödemelerle ilgili hazırlıklar da görüşülecek.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama da kabinenin gündem maddeleri arasında olacak. Çerçeve yasa doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları ile gelinen aşama da kabinede istişare edilecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında bulunan ve Yemen’deki Husiler tarafından daha önce de birçok kez hedef alınan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı gibi uluslar arası gelişmelerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat: 15.00'te başlayacak.