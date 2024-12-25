Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
Dünyaca ünlü FourFourTwo dergisi, 2024 yılındaki en iyi 10 golcülerini listeledi. Dev listede Türkiye'den sadece bir isim yer aldı. İşte o liste...
Futbolseverler tarafından yakından takip edilen FourFourTwo dergisi, 2024 yılının en iyi 10 forvetini açıkladı. İşte Türkiye'den tek ismin yer aldığı listedeki en iyi 10 golcü...
10. Ollie Watkins (Aston Villa)
9. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)
8. Victor Osimhen (Galatasaray)
7. Alexander Isak (Newcastle United)
6. Lautaro Martinez (Inter)
5. Robert Lewandowski (Barcelona)
4. Viktor Gyokeres (Sporting)
3. Kylian Mbappe (Real Madrid)