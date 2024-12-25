Suriye'de Noel ağacı yakıldı, başkent Şam'da protestolar başladı

Suriye'nin hakim gücü konumundaki Heyet Tahrir El Şam grubunun, Hristiyanların kutsal günlerinden Noel'i resmi tatil ilan etmesinin ardından Hama kentinde bir Noel ağacına saldırı gerçekleştirildi. Noel ağacı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

HTŞ'nin, Suriye'nin ikinci büyük şehri olan Halep'i ele geçirdiğinde, Hristiyanlara kiliselerinin ve mülklerinin korunacağına dair güvence verdiğini belirten 24 yaşındaki Şamlı Katolik George, başkentteki protestocuların ülkedeki Hristiyanlar için daha iyi koruma talep etmek üzere kiliselere doğru yürüdüğünü söyledi.

HTŞ liderliğindeki hükümet 25 Aralık Çarşamba ve 26 Aralık Perşembe günlerinin resmi tatil olacağını açıkladı.

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Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayanlar, HTŞ'nin bu yıl kutlamalara ya da ibadetlere herhangi bir sınırlama getirmediğini, ancak Hristiyanların HTŞ dışındaki silahlı unsurların kendilerine saldırmasından korktuğunu söyledi.

George, “Heyet Tahrir El Şam kutlamalarımızı durdurmakla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı... ancak kutlama yapmak için dışarı çıkmak istemeyen Hristiyanlar var çünkü haydut silahlı kişilerin saldırısına uğramaktan korkuyorlar” dedi.

Hristiyan sakinler, Şam'ın Hristiyan mahallelerinde Noel ağaçlarının ve diğer bayram süslemelerinin asılı olduğunu, ancak HTŞ'den iletişim gelmediği için insanların kutlamalarını azalttığını ve kendi kısıtlamalarını getirdiğini söyledi.

“Noel için daha iyi bir güvenlik sağlanacağına dair duyurular yapılırsa büyük bir fark yaratacaktır. Şimdiye kadar %100 organize edilmiş düzgün bir güvenlik yoktu. Sadece huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz, çok şey istemiyoruz. Korku var, insanlar yorgun.”