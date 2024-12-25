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        Haberler Dünya Suriye'de Noel ağacı yakıldı, başkent Şam'da protestolar başladı | Dış Haberler

        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, başkent Şam'da protestolar başladı

        Esad yönetimini devirdikten sonra Suriye'nin başkent Şam dahil büyük bölümünü kontrolü altına alan ve bir geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubu, Hristiyanların kutsal günü olan Noel'i resmi tatil ilan etti. Hama kentinde bulunan bir Noel ağacı ise kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yüzlerce gösterici Şam'da sokaklara dökülerek olayı protesto etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:22
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        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
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        Suriye'nin hakim gücü konumundaki Heyet Tahrir El Şam grubunun, Hristiyanların kutsal günlerinden Noel'i resmi tatil ilan etmesinin ardından Hama kentinde bir Noel ağacına saldırı gerçekleştirildi. Noel ağacı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

        HTŞ'nin, Suriye'nin ikinci büyük şehri olan Halep'i ele geçirdiğinde, Hristiyanlara kiliselerinin ve mülklerinin korunacağına dair güvence verdiğini belirten 24 yaşındaki Şamlı Katolik George, başkentteki protestocuların ülkedeki Hristiyanlar için daha iyi koruma talep etmek üzere kiliselere doğru yürüdüğünü söyledi.

        HTŞ liderliğindeki hükümet 25 Aralık Çarşamba ve 26 Aralık Perşembe günlerinin resmi tatil olacağını açıkladı.

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        Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayanlar, HTŞ'nin bu yıl kutlamalara ya da ibadetlere herhangi bir sınırlama getirmediğini, ancak Hristiyanların HTŞ dışındaki silahlı unsurların kendilerine saldırmasından korktuğunu söyledi.

        George, “Heyet Tahrir El Şam kutlamalarımızı durdurmakla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı... ancak kutlama yapmak için dışarı çıkmak istemeyen Hristiyanlar var çünkü haydut silahlı kişilerin saldırısına uğramaktan korkuyorlar” dedi.

        Hristiyan sakinler, Şam'ın Hristiyan mahallelerinde Noel ağaçlarının ve diğer bayram süslemelerinin asılı olduğunu, ancak HTŞ'den iletişim gelmediği için insanların kutlamalarını azalttığını ve kendi kısıtlamalarını getirdiğini söyledi.

        “Noel için daha iyi bir güvenlik sağlanacağına dair duyurular yapılırsa büyük bir fark yaratacaktır. Şimdiye kadar %100 organize edilmiş düzgün bir güvenlik yoktu. Sadece huzur ve güven içinde yaşamak istiyoruz, çok şey istemiyoruz. Korku var, insanlar yorgun.”

        Lady of Damascus Kilisesi'ndeki ayinde HTŞ koruması

        Suriye'nin başkentindeki Lady of Damascus Kilisesi'nin sıraları, ilahiler havayı doldurup kilisede yankılanırken ellerinde mumlar tutan genç ve yaşlı karışık bir cemaatle doldu.

        Ayin, Hıristiyan mekânlarına yönelik şiddet endişeleri nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken, iktidardaki HTŞ'ye ait çok sayıda pikap kilisenin etrafına park edildi.

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