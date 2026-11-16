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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Çimen, Salkım'a babaanne olacağını açıklarken; Kıvılcım ve Salkım, Çimen ile Emir'in yeniden evlenmesine tepki gösteriyor.

        Abdullah'ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışının ardından Başak'ın bavulunu toplaması akıllarda soru işareti bırakıyor.

        Lider'le iş birliği yapan Asil için Nursema endişelenirken; Çimen'e söz geçirememenin üzüntüsünü yaşayan Kıvılcım'ı Ömer teselli ediyor.

        İkilinin yakınlaştığı anlar yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.

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        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #dizi
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