'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu
Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:23 Güncelleme:
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merak dolu ikinci tanıtımı yayınlandı.
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Çimen, Salkım'a babaanne olacağını açıklarken; Kıvılcım ve Salkım, Çimen ile Emir'in yeniden evlenmesine tepki gösteriyor.
Abdullah'ın "Herkes yerini bilsin, kendi düzenini kursun" çıkışının ardından Başak'ın bavulunu toplaması akıllarda soru işareti bırakıyor.
Lider'le iş birliği yapan Asil için Nursema endişelenirken; Çimen'e söz geçirememenin üzüntüsünü yaşayan Kıvılcım'ı Ömer teselli ediyor.
İkilinin yakınlaştığı anlar yeni bölüme dair merakı zirveye taşıyor.
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'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de SHOW TV'de.
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