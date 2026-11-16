Beşiktaş'ta kontenjan denklemi!

Beşiktaş'ta ara transfer için hazırlıklar devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda yaz transfer döneminde gerçekleşemeyen orta saha transferi yine ilk sıradaki yerini korurken stoper ve sağ kanat için de takviye gündemde...

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; şu anda yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlılar, yaz döneminde ayrılığa yanaşmayan Milot Rashica ile yine yolları ayırmak için mesai harcayacak. Sözleşmesinde son yılda olan Kosovalı futbolcudan takım bulması istenirken sözleşme feshi de gündeme gelebilir.

Orta saha için Rashica ile yer açmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, stoper ve sağ kanada olası yabancı hamleler için ise 2 isimle daha yolları ayırmak zorunda.

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Stoper rotasyonunda Emmanuel Agbadou ve Tiago Djalo yer alırken sağ kanatta ise Vaclav Cerny ve Ernest Poku yer alıyor.

Şarta bağlı satın alma opsiyonu ile transfer edilen Poku, U23 kontenjanına uysa da Vincenzo Italiano'nun gözüne henüz tam anlamıyla giremedi.

Vaclav Cerny ise sezona gollerle başlasa da performansıyla özellikle son dönemde eleştirilerin odak noktasında...

Stoper hattında ise Tiago Djalo ilk dönemlerde formayı alırken sonrasında ise Emmanuel Agbadou 11'in değişmezi oldu. Ancak Italiano iki oyuncuyu da maçtan maça değiştirmeye devam ediyor.

Diğer bölgelerde yabancı isimlerle ayrılık düşük ihtimal gözükürken stoper ve sağ kanat için son karar Vincenzo Italiano'nun raporu ile aralık ayında verilecek.