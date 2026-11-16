TÜİK verilerine göre internet ve sosyal medya kullanım oranı 6–10 yaş grubunda %11,8 seviyesindeyken, bu oran 11–15 yaş grubunda %38,6 gibi alarm verici bir banda ulaşıyordu. Bu genel tablo, ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel ve dijital dünyasında internetin ne denli erken yer kazandığını gözler önüne seriyordu.
5 yıl içinde 30.05 puan arttı
1 Kasım'da yürürlüğe giren 15 yaş altı sosyal medya yasağı ve e-Devlet tabanlı yaş doğrulama sürecinin yansımaları beklenirken, son veriler Türkiye'deki TikTok kullanımına dair dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Dünya genelinde platformu en çok kadınlar kullanırken, Türkiye'de ise erkekler öne çıkıyor
15 yaş altı çocukların Türkiye'den erişilebilen sosyal medya platformlarının kullanımını kısıtlama/engelleme adına 1 Kasım 2026'da yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin yansımalarını tam anlamıyla ölçmek için henüz çok erken. Zira mevcut hesapların yaş doğrulamasını tamamlaması için tanınan geçiş süreci 31 Mart 2027'de sona erecek.
Düzenlemenin temeli, çocukların dijital dünyadaki zararlı akışlardan korunması ihtiyacına dayanıyor. Algoritmik yapısı nedeniyle sürekli dinamik içerik sunan ve filtreleme mekanizmaları yetersiz olan veya hiç filtre mekanizması olmayan platformlar, tartışmaların merkezinde yer alıyor. TÜİK'in 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' verileri, çocukların dijital dünyayla ne kadar erken tanıştığı konusunda çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor.
Henüz filtre edebilecek zihinsel yetiye sahip olmayan çocukların sakıncalı içeriklere ulaşabildiği TikTok ise bu tablonun en çok tartışılan mecralarından biri olarak öne çıkıyor. TikTok her ne kadar yasal kullanım şartları gereği en az 13, reklam erişimi ölçütlerine göre ise 18 ve üzeri yaş gruplarını hedeflese de, düzenleme öncesindeki saha gözlemleri ve araştırmalar platforma erişim yaşının ilkokulun ilk yıllarına (6 yaş sınırına) kadar indiğini ortaya koyuyordu.
Peki 1 Kasım 2026'ya kadar Türkiye'de TikTok'a erişim ne düzeydeydi?
TikTok'un Türkiye'deki 51,5 milyonluk erişimi, 6 yaş ve üzeri nüfusa oranlandığında ortaya çıkan tablo hem hacim hem de demografik yapı bakımından dikkat çekici ayrıntılar barındırıyor
Zira 5 yıl içinde nüfusa göre kullanım oranı 30.05 puan arttı.
KÜRESEL ORTALAMANIN 2 KATINDAN FAZLA
Birleşmiş Milletler (BM) Statistics Times verilerine göre 6 yaş ve üzeri dünya nüfusu kasım itibarıyla yaklaşık olarak 7 milyar 510 milyona ulaştı. Dünya genelinde TikTok'a erişimi olan kişi sayısı ise 2 milyar 330 milyon seviyesinde bulunuyor. Dünya nüfusuna oranlarsak TikTok kullanım oranı %31,03 iken, Türkiye'de bu oran %63,90 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. (Dünya ortalamasından 32,87 puan daha fazla)
Bu yüksek yoğunluğun arkasında; mobil internet odaklı tüketim alışkanlıkları, genç nüfusun yeni nesil arayüzlere olan hızlı adaptasyonu ve kısa sürede tüketilen dikey video formatlarına gösterilen yoğun ilgi bulunuyor.
Dev nüfuslu pazarların mutlak büyüklüğü Türkiye'nin 51,5 milyonluk kullanıcı tabanını ilk bakışta gölgede bırakıyor gibi görünse de; nüfus başına düşen kullanım yoğunluğu açısından Türkiye, küresel ölçekte en dinamik ve doygun pazarlardan biri olma özelliğini koruyor.
TÜKİYE'DE ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR
Küresel TikTok ekosisteminde cinsiyet dağılımına bakacak olursak; kadın kullanıcıların önde olduğu görülüyor. Türkiye'de ise erkeklerin erişimi, kadınların erişimine oranla çok yüksek.
Bu oran, kıyaslanan büyük pazarlar arasında Türkiye'yi erkek kullanıcı yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri konumuna taşıyor.
E-DEVLET ENTEGRASYONUYLA YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI
Konuyu tüm sosyal medya platformlarına yayacak olursak; hayata geçirilen yaş doğrulama mekanizmaları ve e-Devlet tabanlı entegrasyon zorunlulukları, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki operasyon ezberlerini tamamen bozmuş durumda. Bu süreç; sadece TikTok için değil, tüm sosyal medya platformları için katı bir denetim döneminin kapısını araladı.
Ek olarak Instagram ve Facebook verilerine bakacak olursak; Instagram'ın kullanıcı sayısında artış, Facebook'ta ise düşüş olduğu görülüyor.