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        Haberler Keşfet 5 yıl içinde 30.05 puan arttı

        5 yıl içinde 30.05 puan arttı

        1 Kasım'da yürürlüğe giren 15 yaş altı sosyal medya yasağı ve e-Devlet tabanlı yaş doğrulama sürecinin yansımaları beklenirken, son veriler Türkiye'deki TikTok kullanımına dair dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Dünya genelinde platformu en çok kadınlar kullanırken, Türkiye'de ise erkekler öne çıkıyor

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        15 yaş altı çocukların Türkiye'den erişilebilen sosyal medya platformlarının kullanımını kısıtlama/engelleme adına 1 Kasım 2026'da yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinin yansımalarını tam anlamıyla ölçmek için henüz çok erken. Zira mevcut hesapların yaş doğrulamasını tamamlaması için tanınan geçiş süreci 31 Mart 2027'de sona erecek.

        Düzenlemenin temeli, çocukların dijital dünyadaki zararlı akışlardan korunması ihtiyacına dayanıyor. Algoritmik yapısı nedeniyle sürekli dinamik içerik sunan ve filtreleme mekanizmaları yetersiz olan veya hiç filtre mekanizması olmayan platformlar, tartışmaların merkezinde yer alıyor. TÜİK'in 'Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması' verileri, çocukların dijital dünyayla ne kadar erken tanıştığı konusunda çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor.

        DÜZENLEME ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN ERİŞİMİ

        TÜİK verilerine göre internet ve sosyal medya kullanım oranı 6–10 yaş grubunda %11,8 seviyesindeyken, bu oran 11–15 yaş grubunda %38,6 gibi alarm verici bir banda ulaşıyordu. Bu genel tablo, ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel ve dijital dünyasında internetin ne denli erken yer kazandığını gözler önüne seriyordu.

        Henüz filtre edebilecek zihinsel yetiye sahip olmayan çocukların sakıncalı içeriklere ulaşabildiği TikTok ise bu tablonun en çok tartışılan mecralarından biri olarak öne çıkıyor. TikTok her ne kadar yasal kullanım şartları gereği en az 13, reklam erişimi ölçütlerine göre ise 18 ve üzeri yaş gruplarını hedeflese de, düzenleme öncesindeki saha gözlemleri ve araştırmalar platforma erişim yaşının ilkokulun ilk yıllarına (6 yaş sınırına) kadar indiğini ortaya koyuyordu.

        Peki 1 Kasım 2026'ya kadar Türkiye'de TikTok'a erişim ne düzeydeydi?

        TikTok'un Türkiye'deki 51,5 milyonluk erişimi, 6 yaş ve üzeri nüfusa oranlandığında ortaya çıkan tablo hem hacim hem de demografik yapı bakımından dikkat çekici ayrıntılar barındırıyor

        Zira 5 yıl içinde nüfusa göre kullanım oranı 30.05 puan arttı.

        TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE 6 YAŞ VE ÜZERİ TİKTOK ERİŞİM SAYILARI VE KULLANIM ORANLARI

        2022

        Nüfus: 78.288.918

        Kullanıcı Sayısı: 26,5 milyon (%33,85)

        2023

        Nüfus: 78.711.026

        Kullanıcı Sayısı: 32 milyon (%40,66)

        2024

        Nüfus: 79.324.944

        Kullanıcı Sayısı: 38 milyon (%47,90)

        2025

        Nüfus: 80.012.168

        Kullanıcı Sayısı: 44 milyon (%54,99)

        2026 (İlk 10 ay)

        Nüfus: 80.600.173

        Kullanıcı Sayısı: 51,5 milyon (%63,90)

        * Parantez içindeki yüzdeler nüfusa oranla TikTok kullanım yüzdelerini gösteriyor.

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        KÜRESEL ORTALAMANIN 2 KATINDAN FAZLA

        Birleşmiş Milletler (BM) Statistics Times verilerine göre 6 yaş ve üzeri dünya nüfusu kasım itibarıyla yaklaşık olarak 7 milyar 510 milyona ulaştı. Dünya genelinde TikTok'a erişimi olan kişi sayısı ise 2 milyar 330 milyon seviyesinde bulunuyor. Dünya nüfusuna oranlarsak TikTok kullanım oranı %31,03 iken, Türkiye'de bu oran %63,90 gibi oldukça yüksek bir seviyede seyrediyor. (Dünya ortalamasından 32,87 puan daha fazla)

        Bu yüksek yoğunluğun arkasında; mobil internet odaklı tüketim alışkanlıkları, genç nüfusun yeni nesil arayüzlere olan hızlı adaptasyonu ve kısa sürede tüketilen dikey video formatlarına gösterilen yoğun ilgi bulunuyor.

        Dev nüfuslu pazarların mutlak büyüklüğü Türkiye'nin 51,5 milyonluk kullanıcı tabanını ilk bakışta gölgede bırakıyor gibi görünse de; nüfus başına düşen kullanım yoğunluğu açısından Türkiye, küresel ölçekte en dinamik ve doygun pazarlardan biri olma özelliğini koruyor.

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        TÜKİYE'DE ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR

        Küresel TikTok ekosisteminde cinsiyet dağılımına bakacak olursak; kadın kullanıcıların önde olduğu görülüyor. Türkiye'de ise erkeklerin erişimi, kadınların erişimine oranla çok yüksek.

        TÜRKİYE'DE TAM TERSİ

        DÜNYA GENELİ

        • Kadınlar: %50,4

        • Erkekler: %49,6

        TÜRKİYE

        • Kadınlar: %39,1

        • Erkekler: %60,9

        Bu oran, kıyaslanan büyük pazarlar arasında Türkiye'yi erkek kullanıcı yoğunluğunun en yüksek olduğu ülkelerden biri konumuna taşıyor.

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        E-DEVLET ENTEGRASYONUYLA YENİ DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

        Konuyu tüm sosyal medya platformlarına yayacak olursak; hayata geçirilen yaş doğrulama mekanizmaları ve e-Devlet tabanlı entegrasyon zorunlulukları, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki operasyon ezberlerini tamamen bozmuş durumda. Bu süreç; sadece TikTok için değil, tüm sosyal medya platformları için katı bir denetim döneminin kapısını araladı.

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        Ek olarak Instagram ve Facebook verilerine bakacak olursak; Instagram'ın kullanıcı sayısında artış, Facebook'ta ise düşüş olduğu görülüyor.

        INSTAGRAM VE FACEBOOK'UN TÜRKİYE'DE ERİŞİM SAYILARI

        INSTAGRAM

        • 2023: 55 milyon 800 bin

        • 2024: 58 milyon 500 bin

        • 2025: 59 milyon 150 bin

        • 2026 (İlk 10 ay): 62 milyon 300 bin

        FACEBOOK

        • 2023: 35 milyon 400 bin

        • 2024: 34 milyon 900 bin

        • 2025: 34 milyon 800 bin

        • 2026 (İlk 10 ay): 34 milyon 700 bin

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        #sosyal medya
        #türkiye
        #TikTok
        #Instagram
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