Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Sergen Yalçın: Mart ayında bambaşka olacak!

        Sergen Yalçın: Mart ayında bambaşka olacak!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda A Milli Takımımız, deplasmanda konuk olduğu Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Sergen Yalçın maçı değerlendirdi. Karşılaşmanın dengede gittiğini belirten Yalçın, Berke Özer'in kurtarışlarına dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 01:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Mart ayında bambaşka olacak!"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahadaki oyunu beğendiğini ve geleceğe olumlu baktığını ifade ederken, Berke Özer'in performansına da dikkat çekti.

        İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

        "Takım istediklerimizi yüzde 100, inanılmaz bir gayretle yaptı. Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Bazı pozisyonlarda oyuncu denedik. Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır. En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Bir haftada iki formatı değerlendirdik. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak."

        REKLAM

        "BERKE'Yİ KAYBETMEMEK LAZIM"

        "Berke'nin performansı çok iyiydi. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama bizim 5-6 tane bomboş topumuz girmedi. Şanssızdık. Berke çok iyiydi, böyle değerleri kaybetmemek lazım. Bizim için değerli olduğunu gösterdi."

        "2 MAÇTA GÖRMEMİZ GEREKENİ GÖRDÜK"

        "Yeni, genç oyuncularımız var takip ettiğimiz. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük."

        "ÇOK CİDDİ BİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYORLAR"

        "Oyuncular ülkeleri için mücadele ediyorlar. Bana göre bu mücadelenin sonunda da çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar. Onu vermek lazım öncelikle. Biz kendi oyuncularımızı eleştirmeye, yerin dibine sokmaya alışık olduğumuz için almaları gereken saygıyı, övgüleri vermiyoruz."

        REKLAM

        "MART AYINDA BAMBAŞKA OLACAK"

        "Rakibe karşı bir plan hazırlıyoruz tabii ki. Burada olmamın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, onlara karşı nasıl oynarız, onu planlıyoruz. Belçika maçının belli bölümlerinde de çok iyiydik. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri, onlara karşı oynanabilecek bir oyun oynadık. Skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlar var kaçırdığımız. Sonuç olarak kaybettik ama sonrası için çok değerli motivasyon ve özgüven kazandık. Öyle değerlendirmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası ile beraber kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Mart ayı bambaşka olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları halı saha maçının ardından hakeme saldırdı: O anlar kamerada

        Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanları arasında düzenlenen halı saha maçının ardından hakem darp edildi. (İHA)

        #sergen yalçın
        #a milli takım
        #Fransa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı