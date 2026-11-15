Napoli ile ipleri koparan Noa Lang için Galatasaray devreye giriyor!
Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang ile Napoli'nin yolları ayrılıyor. İtalyan basını, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında arasında takımdan ayrılacağını yazdı. Geçtiğimiz sezon Noa Lang'i kiralayan Galatasaray, yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için harakete geçmeye hazırlanıyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray forması da giyen Noa Lang, Çizme ekibiyle arasındaki bağları koparıyor.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arası transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor.
İtalyan medyasından gelen haberlere göre; Napoli'nin yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istediğini aktararak, "Napoli, Lang'dan kurtulmak istiyor" iddiasında bulundu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Lang için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcuyu tekrar kiralamak istediği ifade edildi.
Yönetimin, Napoli'deki gelişmeleri yakından takip ettiği ve uygun şartların oluşması halinde transfer için girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor.