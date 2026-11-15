USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere

Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezas... Daha Fazla Göster

Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. (İHA) Daha Az Göster