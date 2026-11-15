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        Haberler Dünya USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere

        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere

        ABD ordusuna ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere

        Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin üçüncü uçak gemisi bölgeye ulaşmak üzere.

        Habere göre, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi birkaç gün içinde Orta Doğu’daki diğer iki Amerikan uçak gemisine katılacak.

        Söz konusu görevlendirmenin, İran’ın pazar günü üç gün içinde ikinci kez Bahreyn’e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

        Konuyla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) resmi bir açıklama yapılmadı.

        ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Başkan Yardımcısı JD Vance’i barış görüşmelerinden çıkarmış ve "Washington’un artık Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını" ifade etmişti.

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        Uçak gemisinin konuşlandırılmasına rağmen, ABD ordusu kısa süre önce İran’a karşı operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını iddia eden bir İsrail medyası haberini yalanlamış ve bu tür haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirmişti.

        *Haberde, ABD Donanmasının arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #ABD
        #iran
        #uçak gemisi
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