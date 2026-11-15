Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Derici: Paramız kalmadı!

        İrem Derici: Paramız kalmadı!

        Şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukçu ile evlilik planlarından evinin bitmeyen masraflarına dair samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıslı sevenleriyle bir araya gelen İrem Derici, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        2

        Derici, DJ nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik planlarının sorulması üzerine "Paramız kalmadı!" ifadelerini kullandı.

        3

        "BÜTÜN YAZ EVE ÇALIŞTIM KASA BOŞ!"

        Evinin tadilatı için büyük masraflar yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor" ifadelerini kullandı.

        4

        Yapay zekâ tartışmalarına da değinen şarkıcı, "Yapay zekâ bize yeni bir şey vermiyor. Elimizde olanları hızlıca hizmet olarak veriyor" diyerek teknolojinin gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu.

        5

        "SERENAY SARIKAYA'YA BAYILIYORUM"

        Ayrıca Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını ve Paris Moda Haftası'ında podyumdaki özgüvenli yürüyüşünü öven İrem Derici, "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Teknede yaşayan 'polis kedi' sosyal medyada ilgi odağı oldu

        Amsterdam'da yaşayan ve sarı polis yeleğiyle tanınan 7 yaşındaki Nimis isimli kedi, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak turistlerin de ilgi odağı oldu. (AA)

        #irem derici
        #Melih Kunukçu
        #evlilik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı