"SERENAY SARIKAYA'YA BAYILIYORUM"

Ayrıca Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını ve Paris Moda Haftası'ında podyumdaki özgüvenli yürüyüşünü öven İrem Derici, "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım" dedi.