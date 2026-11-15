İrem Derici: Paramız kalmadı!
Şarkıcı İrem Derici, Melih Kunukçu ile evlilik planlarından evinin bitmeyen masraflarına dair samimi açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıbrıslı sevenleriyle bir araya gelen İrem Derici, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Derici, DJ nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik planlarının sorulması üzerine "Paramız kalmadı!" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN YAZ EVE ÇALIŞTIM KASA BOŞ!"
Evinin tadilatı için büyük masraflar yaptığını söyleyen İrem Derici, "Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor" ifadelerini kullandı.
Yapay zekâ tartışmalarına da değinen şarkıcı, "Yapay zekâ bize yeni bir şey vermiyor. Elimizde olanları hızlıca hizmet olarak veriyor" diyerek teknolojinin gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu.
"SERENAY SARIKAYA'YA BAYILIYORUM"
Ayrıca Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını ve Paris Moda Haftası'ında podyumdaki özgüvenli yürüyüşünü öven İrem Derici, "Oyunculuğuna zaten bayılıyordum. Ama oradaki duruşu, kendine güveni çok başka bir şey... Hayran kaldım" dedi.