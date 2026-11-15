Prenses Diana ve John Travolta'nın ikonik dansı yıllar sonra sergide

Galler Prensesi Diana ve Amerikalı oyuncu John Travolta, 1985'te Beyaz Saray balo salonunu aydınlatarak kraliyet ve Hollywood tarihinin en unutulmaz anlarından birine imza attı. Diana, ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşi Nancy Reagan'ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray yemeğine katılırken, Hollywood yıldızıyla dans etti.

40 yıldan fazla bir süre sonra, efsanevi dansları, California'daki Simi Valley'de bulunan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Prenses Diana: Aşk, Yaşam, Miras - Cömert Bir Yaşam' sergisinde anılıyor. Sergide, Diana'nın hayatıyla ilgili 700'den fazla eser yer alıyor.

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DANS HİÇ GEREKLEŞMEYEBİLİRMİŞ!

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü ile Renae Plant'ın Prenses Diana Müzesi arasındaki ortaklık aracılığıyla sunulan koleksiyon, Victor Edelstein tarafından tasarlanan, Diana'nın o gece giydiği kadife elbisesini de içeriyor.

Sergi aracılığıyla yeniden gündeme gelen özel gece ve ikonik dansa dair yeni ayrıntılar dikkat çekti. Meğer bu ikonik dans neredeyse hiç gerçekleşmeyecekmiş!

"TRAVOLTA'YI İKNA ETMEK GEREKTİ"

Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün pazarlama ve kültürel programlama sorumlusu Melissa Giller, verdiği röportajda, "Devlet yemeği hazırlıkları kapsamında, yemek sırasında müzik çalacak olan Deniz Piyadeleri Bandosu'na 'Saturday Night Fever' filminden müzikler prova etmeleri söylendi. Sosyal işler sekreteri Gahl Burt, Bayan Reagan ile görüştükten ve dans başladıktan sonra, John Travolta'nın yanına gidip omzuna dokunarak Prenses Diana ile dans etmesi için onu teşvik etmesini sağladı. Bütün akşam boyunca Prenses Diana, Ronald Reagan ile dans etti. Clint Eastwood ile dans etti. Tom Selleck ile dans etti ve daha birçok kişiyle dans etti" dedi.

Ancak Travolta'nın Diana ile dans pistine çıkma zamanı geldiğinde, onu biraz ikna etmek gerekti. Giller, “Zamanı geldiğinde Gahl Burt, John Travolta’nın yanına gidip omzuna dokundu. Aslında biraz tereddütlüydü. Bunu yapıp yapmaması gerektiğinden emin değildi. Ama biraz teşvikten sonra gidip prensesi dansa davet etti” diye konuştu.

15 DAKİKA DANS ETTİLER

Travolta cesaretini toplayıp Diana'ya yaklaştı. İkili daha sonra 'Saturday Night Fever' filminden müzikler eşliğinde kareli zeminde vals yaptı. Giller, "Sonunda 15 dakika boyunca dans ettiler" dedi.

Giller, “Her başkanlık arşivinde halk tarafından en çok talep edilen bir fotoğraf bulunur. Başkan Nixon'ın arşivinde Elvis'in Başkan Nixon ile buluştuğu fotoğraf en çok talep edilen fotoğraftır. Ve en çok talep edilen fotoğraflarımızdan biri de Prenses Diana'nın John Travolta ile dans ettiği fotoğraftır” ifadesini kullandı.

Travolta, 2021'de verdiği röportajda o geceyi anlatırken, Diana'ya yaklaşmadan önce gergin olduğunu itiraf etmişti. “Onunla dans etmemi isteyeceklerini düşünmemiştim” diye anlatmıştı.

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"PERİ MASALI GİBİYDİ"

“Bunu yapma ayrıcalığına ve onuruna eriştim ve 'Bunun bir sebebi olmalı ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım' diye düşündüm. Bu da dansı iyi yönetmek ve eğlenmemizi sağlamak anlamına geliyordu" diyen Travolta, "Bu kolay kısımdı, ama Diana'yı uygun şekilde selamlamak, kendinden emin olmak ve onu dansa davet etmek karmaşık bir işti" diye belirtmişti.

Travolta, Diana ile dans etmenin ne kadar özel olduğunu da anlatırken, “Ortamı düşünün. Beyaz Saray'daydık. Gece yarısıydı. Sahne bir rüya gibiydi. Ona yaklaştım, dirseğine dokundum, dansa davet ettim. Döndü ve bana o büyüleyici, biraz hüzünlü gülümsemesini verdi ve davetimi kabul etti. İşte orada, sanki bir peri masalındaymışız gibi birlikte dans ediyorduk” demişti.

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"KEŞKE YENİDEN DANS EDEBİLSEYDİK"

Travolta, hayatında bir kez yaşayabileceği bu karşılaşmayla ilgili duyduğu şaşkınlığı da dile getirmiş, “Böyle bir şeyin bir gün başınıza geleceğini kim hayal edebilirdi ki? Ben bunu hafızama çok özel, büyülü bir an olarak kaydetmeyi başardım" demişti.

“Bunu asla unutmayacağım” diyen ünlü yıldız, “Bunu deneyimleyebildiğim için çok onur duyuyorum ve bunun Diana'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güzel anı, en sevdiği an olduğunu biliyorum. Bu yüzden onun hayatını daha iyi hale getirdiğimi, onun da benim hayatımı daha iyi hale getirdiğini hissediyorum ve burada olmadığı için çok üzgünüm” ifadesini kullanmıştı.

Travolta, 2016'da katıldığı bir TV programında, 1980'lerden 2010'lara geri getirmek istediği bir şey olup olmadığı sorulduğunda, Diana ile tekrar dans etmeyi çok istediğini söylemişti. Oyuncu, "Bu, hayatımın en güzel anlarından biriydi, bu yüzden muhtemelen 80'lerin en iyi anıydı" demişti.