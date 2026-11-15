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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'ndaki dehşette sır perdesi aralanıyor! Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!

        Beyoğlu'ndaki dehşette sır perdesi aralanıyor! Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!

        İstanbul'da Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada ortaya çıkarılan ikinci cinayetin kurbanının kimliği belirlendi. Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin 30 yaşındaki Oğuzhan K.'ya ait olduğu tespit edildi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis, genç adamın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gittiği ve burada öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor

        Giriş: 15 Kasım 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!

        Beyoğlu Bekçi Sokak’ta bulunan evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına yönelik silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturmada, Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı cesede ulaşıldı.

        Olayda, geçtiğimiz hafta motosikletli iki saldırgan tarafından mekana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, mekanın kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işe bir gün önce başladığı öğrenilen Umut Andık (24), başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı yaklaşık 2 saat içinde dron destekli operasyonla yakaladı.

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        25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayetle ilgili soruşturmayı devralan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının arkasındaki bağlantıları araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle bağlantılı kişiler tek tek tespit edildi. Eğlence mekanının sahibinin de aralarında bulunduğu toplam 25 kişi gözaltına alındı.

        DİJİTAL MATERYALLERDEN İKİNCİ CİNAYETE ULAŞILDI

        Gasp Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, Beyoğlu'nda başka bir cinayet işlendiğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, Bekçi Sokak'ta bulunan bir evi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında, evin içinde halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemelerde, kimliği belirsiz kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak evde saklandığı belirlendi.

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        HALIYA SARILI CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Polis ekipleri, kimliği belirsiz cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, öldürülen kişinin 30 yaşında Oğuzhan K. olduğu tespit edildi. Oğuzhan K.'nın geçmişini ve İstanbul'a gelişini araştıran ekipler, genç adamın uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı bilgisine ulaştı.

        2 KASIM'DA GÜRCİSTAN'DAN GELMİŞ

        Soruşturmada, Oğuzhan K.'nın 2 Kasım günü Gürcistan'dan Türkiye'ye geldiği ortaya çıkarıldı. Polis, genç adamın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan Beyoğlu Bekçi Sokak'ta cesedinin bulunduğu eve gittiği ve burada öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese neden gittiği, kimlerle görüştüğü ve bir tuzağa çekilip çekilmediği araştırılıyor.

        Fotoğraf: DHA

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