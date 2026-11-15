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        Kutsi evlendi

        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir aşk yaşadığı Sevda Sönmez ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Kutsi'den sürpriz bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, gözlerden uzak birliktelik yaşadığı Sevda Sönmez ile dünyaevine girdi.

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        AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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        Serkan Bayram, "Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikah şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin" ifadelerini kullandı.

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        Kutsi, daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlilik yaşamıştı.

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