Juventus'ta Kenan Yıldız şoku
İtalyan devi Juventus'ta Aralık ayında sahalara dönmesi beklenen Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. 20 yaşındaki milli futbolcunun 2027 yılına kadar forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik sürüyor.
İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre, daha önce aralık ayında sahalara dönmesi beklenen milli futbolcunun iyileşme süreci öngörüldüğü kadar hızlı ilerlemiyor.
MONZA MAÇI İÇİN BEKLENTİLER AZALDI
Hafta başında yaptığı açıklamada, "Aralık ayında dönüyorum." diyerek taraftarlara umut veren Kenan Yıldız'ın, belirlenen iyileşme takviminin gerisinde kaldığı öne sürüldü.
En iyimser senaryoda 14 Aralık'ta oynanacak Monza karşılaşması dönüş hedefi olarak görülüyordu. Ancak haberde, milli futbolcunun bu mücadeleye yetişmesinin giderek zorlaştığı belirtildi.
ROMA MAÇI DAHA GERÇEKÇİ HEDEF
La Stampa'da yer alan haberde, Juventus cephesinin Kenan Yıldız'ı bir sonraki maçta, Roma karşılaşmasında yeniden kadroda görmesinin bile olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Sakatlık sürecinin uzaması halinde 20 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüşünün 2027 yılına kalabileceği ihtimali de gündeme geldi. Kenan Yıldız'ın kesin dönüş tarihi henüz netlik kazanmazken, Juventus sağlık ekibinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.