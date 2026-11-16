Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 16° Ankara Kısmen Güneşli 14° İzmir Güneşli 20° Antalya Güneşli 23° Trabzon Kısmen Güneşli 14° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Parçalı Bulutlu 24° Diyarbakır Güneşli 17° Gaziantep Parçalı Bulutlu 19° Ağrı Kısmen Güneşli 9°

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

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KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı