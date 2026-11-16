Meteoroloji'den uyarı! Sis, pus, sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin birçok bölgesinde sis ve pus etkili olacak. İç Anadolu'nun iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı