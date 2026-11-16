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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Sis, pus, sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den uyarı! Sis, pus, sağanak bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin birçok bölgesinde sis ve pus etkili olacak. İç Anadolu'nun iç kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sis, pus, sağanak bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 14°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 23°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 14°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 17°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 19°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        DENİZLİ °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MANİSA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BURDUR °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        KASTAMONU °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        ERZURUM °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 18°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MARDİN °C, 17°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 17°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        ŞANLIURFA °C, 21°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

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