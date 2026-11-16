Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit de COP31 kapsamında düzenlenen 'Dünya Ortak Evimiz' başlıklı etkinliğe katıldı. Etkinlikte, başrolünde yer aldığı ve Türk sinemasına uluslararası alanda ilk ödülünü kazandıran 'Susuz Yaz' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından moderatör Aslıhan Saraçoğlu ile bir söyleşi gerçekleştiren Koçyiğit, sinema kariyerinden 'Susuz Yaz' filminin önemine, iklim değişikliğinden sinemanın toplumsal etkisine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin ardından Hülya Koçyiğit'e 'Dünya Ortak Evimiz' İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nda Onur Ödülü verildi. Sanatçıya ödülü yönetmen Derviş Zaim tarafından takdim edildi.

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"BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ, BÜYÜK BİR ŞANSTI"

Film gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşide, kariyerinin başlangıcına ve oyunculuk yolculuğuna değinen Hülya Koçyiğit, "Metin Erksan'la çalışmak büyük bir başlangıç, büyük bir şanstı. O, bana yaptığım işin ne olduğunu, niçin olduğunu, kimin için olduğunu öğretti. İşe göstermem gereken özeni ve ciddiyeti kavramam için bana destek verdi.

"DÜNYAYI ÇOK HOR KULLANDIK"

'Susuz Yaz' filminin hikayesine ve günümüzde de geçerliliğini koruyan mesajına dikkat çeken Koçyiğit, "Bir kere her şeyden önce izlediğiniz filmin hikayesi gerçek olaylara dayanır. Necati Cumalı, iyi bir yazar olduğu kadar bir avukat. O ailenin davasına girmiş, izlemiş. Gerçek hayatta gördüğümüz karakterler. Konu önemli: Su mülkiyeti, su için mücadele ediliyor. Hikaye aslında günümüzde de gerçek. İklim değişikliği hayatımızda nelere mal oluyor? Bugün yaşadığımız dünyada ne büyük afetler, ne büyük acılarla karşılaşıyoruz. Yıllarca bilim insanları bizi, 'Buna bir dur demek gerekir.' diye uyardılar. Birey olarak 'Ben ne yapabilirim?' düşüncesini benimsememiz lazım. Ben hem devletimle hem ülkemle büyük gurur duyuyorum. Biz dünyayı ne yazık ki çok hor kullandık. Bize ufuk açan 'Sıfır Atık' diye bir konu var. Hepimiz evimizden başlayarak iklim değişikliğine neden olan şeylere dur diyebiliriz. Dünyayı verimli ve özenli kullanabilmek elimizde. Sinemanın buna çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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'Susuz Yaz' filminin Türk sineması açısından taşıdığı özel yere dikkat çeken Koçyiğit, "Susuz Yaz', sinemamız için ilk gururumuz oldu. Sinemamız geliştikçe uluslararası ödüller kazandı ama bu bir ilk.

"COP31, DÜNYANIN SONSUZ KAYNAKLARA SAHİP OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜRDÜ"

COP31'in önemine de değinen Koçyiğit, "Dünyanın sonsuz kaynakları yok. COP31 organizasyonu bunun bilincinde olup bunu bize ciddi ciddi düşündürdü. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de ciddiyetle ele alınmakta" dedi.

"BUGÜNKÜ GENÇLERİ ÇOK ŞANSLI BULUYORUM"

Türk sinemasının yıllar içindeki gelişimine ve yeni kuşak sinemacıların imkanlarına ilişkin düşüncelerini paylaşan Koçyiğit, "Her geçen gün sinemacıların imkanları, şansları artıyor. Onun için çok mutlu oluyorum. Çok ilkel şartlarda film yapmak zorundaydık. Bugün teknolojiden yararlanan sinemacılarımızı kutluyorum. Onlar, sinemayı daha ileri taşımak için kendi hikayelerini anlatıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Bugünkü gençleri çok şanslı buluyorum. Yolları açık olsun" dedi. Sinemanın yaşamı ve insanı anlama konusundaki gücüne değinen Koçyiğit, "Sinema hayatın bir aynası. Yaşarken bazı şeyler gözümüzden kaçıyor ama sinema, gözümüzden kaçan birçok duruma ayna tutuyor" ifadelerini kullandı.

"BENİ FİLMLERDE CANLANDIRDIĞIM KARAKTERLERLE ANIN"

İnsanın yaşamda bir iz bırakma arzusundan söz eden Koçyiğit, "Her insan yaşamda bir iz bırakmak ister. 'Ben gittikten sonra beni şöyle ansınlar' ister. Siz de beni filmlerde canlandırdığım karakterlerle anın" dedi. Söyleşinin sonunda umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Hülya Koçyiğit, "Bütün karamsarlığa rağmen ben ümidini kaybetmeyen bir insanım. Bir insan her şeyi değiştirebilir. Madem dünya hepimizin evi, ona hepimiz sahip çıkabiliriz. Yaptığımız hataları tekrarlamadan, daha özenerek bu değerleri korursak, biz üzerimize düşeni yaparsak müsterih oluruz. Önce biz başlayalım, diğerlerine doğru örnek olalım. Çok değerli, çok kıymetli bir memleket bizim memleketimiz. Bunun farkında olalım, bunun değerini bilelim. Bunun ne kadar değerli olduğunu dünyaya gösterelim. Gençliğe güveniyorum. Her şey sizin elinizde. sözleriyle konuşmasını tamamladı.