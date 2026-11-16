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        Haberler Ekonomi Otomobil Daralan pazarda yerli otomobil farkı

        Daralan pazarda yerli otomobil farkı

        Türkiye otomotiv sanayisinde yılın ilk 10 ayında üretim, ihracat ve iç pazar farklı yönlerde hareket etti. Otomobil üretimi ve satışları gerilerken ticari araç üretimi arttı. İhracat adet bazında düşmesine rağmen gelir yükseldi. İç pazarda ise ithal otomobillerin satışları azalırken yerli üretim modellerin satışları artış gösterdi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 07:51 Güncelleme:
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        Otomobilde yerli rüzgarı

        Türkiye otomotiv sanayisinde yılın sonuna yaklaşılırken üretim, ihracat ve iç pazarda dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

        Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı ocak-ekim verileri, otomobil üretimindeki daralmanın devam ettiğini, buna karşılık ticari araçların sektördeki düşüşü sınırladığını gösterdi.

        İhracat tarafında satılan araç sayısı ile elde edilen gelir farklı yönlerde hareket ederken, iç pazarda da yerli ve ithal modellerin satış performansı birbirinden ayrıştı.

        OSD verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 10 ayında 592 bin 163 otomobil üretildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik düşüşe işaret etti.

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        Toplam otomotiv üretimi yüzde 6 gerilerken, traktör dahil edildiğinde üretim 1 milyon 109 bin 736 adede ulaştı.

        Otomobil üretimindeki düşüşe karşılık ticari araçlarda farklı bir tablo ortaya çıktı. Ocak-ekim döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 12, hafif ticari araç üretimi yüzde 13, ağır ticari araç üretimi ise yüzde 5 arttı.

        Bu veriler, otomotiv sanayisindeki üretim kaybının ağırlıklı olarak otomobil tarafında yaşandığını ortaya koydu.

        Üretimdeki gerilemeyle birlikte kapasite kullanım oranları da dikkat çekti. Otomotiv sanayisinin genel kapasite kullanım oranı yüzde 61 olurken, hafif araçlarda bu oran yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti.

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        Kamyon üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 60, otobüs ve midibüs grubunda yüzde 67, traktörde ise yüzde 28 olarak kaydedildi.

        DAHA AZ ARAÇ İHRAÇ EDİLDİ, GELİR ARTTI

        Otomotiv sanayisinin ihracatında da üretime benzer bir ayrışma yaşandı.

        Yılın ilk 10 ayında toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 azalarak 779 bin 557'ye geriledi. Otomobil ihracatındaki düşüş ise yüzde 25'e ulaştı.

        Buna karşılık ticari araç ihracatı yüzde 11 arttı. Traktör ihracatı da yüzde 11 yükselerek 10 bin 322 adet olarak gerçekleşti.

        İhracatın adet bazında gerilemesine rağmen sektörün elde ettiği gelir artış gösterdi.

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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sanayisinin ihracatı, yılın ilk 10 ayında yüzde 3 artışla 35.2 milyar dolara ulaştı. Otomotiv, toplam ihracattan aldığı yüzde 17'lik payla sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise otomobil ihracatının değeri yüzde 6 azalarak 8.9 milyar dolara geriledi.

        Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3.1, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 2.8 arttı.

        Böylece otomotiv sektörünün toplam ihracat gelirindeki artışa rağmen, otomobil ihracatında hem adet hem de değer bazında düşüş yaşandı.

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        İTHAL OTOMOBİL SATIŞLARI GERİLİYOR

        Otomotiv sanayisindeki üretim kaybına iç pazardaki gerileme de eşlik etti.

        OSD verilerine göre, 2026'nın ocak-ekim döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 15 daralarak 916 bin 149 adede geriledi. Otomobil satışları ise yüzde 17 azalarak 692 bin 916 adet oldu.

        Ancak otomobil pazarındaki daralma, yerli ve ithal modelleri aynı ölçüde etkilemedi.

        Yılın ilk 10 ayında ithal otomobil satışları yüzde 23 azalırken, Türkiye'de üretilen otomobillerin satışları yüzde 1 arttı.

        Böylece otomobil pazarında ithal modellerin payı yüzde 65, yerli üretim araçların payı ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.

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        TİCARİ ARAÇLARDA YERLİLER YÜKSELİŞTE

        Hafif ticari araç pazarında da benzer bir ayrışma yaşandı. Ocak-ekim döneminde toplam hafif ticari araç satışları yüzde 9 gerilerken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 13 azaldı.

        Buna karşılık Türkiye'de üretilen hafif ticari araçların satışları yüzde 6 artış gösterdi.

        Bu dönemde hafif ticari araç pazarında ithal modellerin payı yüzde 76, yerli üretim araçların payı ise yüzde 24 oldu.

        Ağır ticari araç pazarında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi.

        OSD'nin ilk 10 aylık verileri, Türkiye otomotiv sanayisinde otomobil üretimi ve ihracatının gerilediğini, ticari araç üretiminin ise büyümeyi sürdürdüğünü gösterdi.

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        İç pazarda ithal araçların satışları düşerken yerli üretim modellerin artış kaydetmesi de yılın ilk 10 ayında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

        Önümüzdeki dönemde pazara sunulacak yeni modellerle birlikte yerli hafif ticari araç satışlarının artması beklenirken, bazı modellerin üretimden kalkması nedeniyle yerli otomobil satışlarında kısa vadede benzer bir yükseliş öngörülmüyor.

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        #haberler
        #OSD
        #otomobil
        #YERLİ OTOMOBİL
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