Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta üçlü bir görüşme için bir araya gelecek. Üç ülkenin liderleri arasında ilk kez bu formatta düzenlenecek üçlü zirvenin, tarihi bir buluşma olması bekleniyor.

Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek görüşmede, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusu ele alınacak. Trump, dünyanın en büyük nükleer silah sahibi ülkeleri arasında yeni bir anlaşmaya varılabileceğini düşündüğünü daha önce dile getirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, diğer konuların yanı sıra dünyadaki nükleer silahların azaltılmasını da ele alacağını açıkça belirtti. Başkan Trump'a göre nükleer silahların yayılması son derece tehlikeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tarihi görüşmenin perşembe günü ülkenin güneyindeki teknoloji merkezi Şıncın kentinde yapılacağını açıkladı. Kremlin de daha önce Putin'in zirveye katılacağını açıklamıştı.

ÜÇ LİDERİN GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİ

Üç liderin aynı formatta bir araya geleceği görüşme bir ilk olsa da liderlerin ikili ilişkilerinde uzun bir geçmiş bulunuyor.

2013'te devlet başkanı olmasından bu yana Şi, Putin ile onlarca kez görüştü. İki lider, ülkeleri arasındaki köklü bağların da etkisiyle yakın bir ittifak geliştirdi.

Çin, Ukrayna savaşında tarafsız olduğunu savunarak kendisini olası bir barış arabulucusu olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ancak NATO müttefikleri, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'yı yenilgiye uğratma çabasında önemli rol oynadığını düşünüyor. Bu kapsamda Çin'in, silah üretimini destekleyen ekipmanların yanı sıra teknoloji ve görüntüleme verileri sağlayarak Moskova'ya katkıda bulunduğu değerlendiriliyor.

Trump ve Putin ise bugüne kadar yedi kez yüz yüze görüştü. İki liderin son görüşmesi 2025 yılında Alaska'da gerçekleşti. Zaman zaman çalkantılı bir seyir izleyen ilişkilerinin son aylarda güçlendiği görülüyor.

Trump, ekim ayında Rusya'ya yönelik yakıt ihracatı yaptırımlarını en az altı ay süreyle askıya alması nedeniyle ülkesinde yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Bu karar, ABD'de akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde Putin'in Rus dizel yakıtını küresel enerji piyasasına sunmasına olanak sağlamıştı.

Her iki partiden bir grup Kongre üyesi, Trump'ı Rusya'nın ekonomisini savaş nedeniyle baskı altına almayı amaçlayan ve Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştıran federal bir yasaya aykırı davranmakla suçlamıştı.

ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah anlaşmasının süresi şubat ayında doldu.

Çin ise nükleer silah cephaneliğini hızla genişletiyor.

YENİ BİR NÜKLEER ANLAŞMA BEKLENMİYOR

ABD'li yetkililer, görüşmeden nükleer silahlar konusunda yeni bir anlaşma çıkması ihtimalini düşük göstererek toplantının daha çok başlangıç niteliği taşıyacağını belirtti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, "Herhangi bir anlaşmaya varılmasını beklemiyoruz. Bu görüşmeyi, söz konusu ülkeler arasında özellikle liderler düzeyinde gerçekleştirilecek ilk temas, bir başlangıç noktası olarak nitelendiririm" dedi.

Üç liderin İran konusunu da ele almasının planlandığını belirten yetkililer, Rusya'nın yaklaşık beş yıldır devam eden Ukrayna savaşının görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğinin ise henüz netleşmediğini bildirdi.

ZELENSKIY'DEN "YALTA 2" UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ekim ayında Trump, Şi ve Putin arasında yapılacak üçlü görüşmenin, Kiev'e danışılmadan Ukrayna'nın geleceğine ilişkin anlaşmalarla sonuçlanabileceği endişesini dile getirmişti.

Zelenskiy geçen ay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun nüfuz alanlarının yeniden dağıtılmasıyla sonuçlanacak bir 'Yalta 2, 3, 4'e dönüşmesini kesinlikle istemiyoruz" demişti.

Zelenskiy, bu sözleriyle, II. Dünya Savaşı'nın ardından 1945'te Kırım'da düzenlenen ve Müttefik güçlerin küresel haritayı fiilen yeniden şekillendirdiği Yalta Konferansı'na atıfta bulunmuştu.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, Elon Musk'ın da Trump ile birlikte Çin ziyaretine katılmasının beklendiğini ancak üçlü görüşmede yer almayacağını söyledi.