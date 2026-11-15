UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında A Milli Takımımız, Bordeaux'da Fransa'ya konuk oldu. Zorlu deplasmanda Ay-yıldızlı ekibimiz 2-1 mağlup oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Emirhan Topçu (KK) ve 79. dakikada Eli Junior Kroupi'den geldi. A Milli Takımımız'da ise sahneye 89. dakikada Abdülkerim Bardakcı çıktı.

ARDA'YA OFSAYT ENGELİ

Maçın 52. dakikasında ise Arda Güler'in golü ofsayta takıldı. VAR kontrolü sonrasında, pozisyon öncesinde İsmail Yüksek'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından Fransa grubu 13 puanla lider tamamladı ve adını üst aşamaya yazdırdı. A Milli Takımımız ise son sırada yer aldı.

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A Milli Takımımız'ın A Ligi'ndeki kaderi, Yunanistan - Sırbistan maçına bağlı hale geldi. Sırbistan, Yunanistan'a karşı 5 ve daha fazla fark ile mağlup olursa Ay-yıldızlılar A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak. Ancak Sırbistan 4'ten daha az fark yediği takdirde milli takım yoluna B Ligi'nden devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Rabiot, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke uzanarak topu kornere gönderdi.

14. dakikada Fransa etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cherki, kısa pasta topu Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun kale sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Berke gole izin vermedi.

16. dakikada Can Uzun'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Konate son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

21. dakikada Mbappe'nin pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Barcola, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak Berke bu pozisyonda da geçit vermedi.

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32. dakikada A Milli Takım etkili geldi. Eren Elmalı'yla paslaşan Arda Güler, ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı aldı. Yıldız oyuncunun sert şutunda, Jacquet araya girerek topu kornere yolladı.

34. dakikada net pozisyonda Berke gole izin vermedi. Da Cunha'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içinde yerden vuruşunda, Berke ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Can Uzun'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak Maignan'da kaldı.

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38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası dışından sağ çaprazdan uzak köşeye doğru sert vurdu, kaleci Berke uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

49. dakikada Fransa öne geçti. Cherki'nin soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Rabiot, kafayla topu kale sahası içine gönderdi. Barcola'nın vuruşunda topla son oynayan Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

59. dakikada Deniz'in pasında meşin yuvarlağı alan Arda Güler rakip ceza sahasına girip yerden vurdu, Jacquet son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Olise, ceza sahası sağ çaprazına gelip sert vurdu, kaleci Berke meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

64. dakikada Cherki'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldı. Berke bu pozisyonda gole izin vermedi.

70. dakikada Jacquet'in hatalı pasında araya giren Arda Güler ceza sahası dışından bekletmeden vurdu, top direğin dibinden auta çıktı.

75. dakikada Olise'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Mbappe'nin düzeltip vuruşunda, Merih Demiral son anda araya girerek gole engel oldu.

80. dakikada fark 2'ye çıktı. Cherki'nin pasında soldan ceza sahasına giren Kroupi'nin çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

83. dakikada Orkun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Merih, Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Sağdan kazanılan kornerde Arda Güler, ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşma, Fransa'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.