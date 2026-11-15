3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesi, bugün saat 13.00'de Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı maç için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerden yola çıktı.

DHA'nın haberine göre kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada arızalanıp, alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, otobüsten tahliye edildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri gönderildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, 3'üncü Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsünde çıkan yangın sonrası, büyük bir tehlike atlatan kulüp kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Açıklamada, "3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçı için yola çıkan Karaman Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsünde yangın çıkması nedeniyle kafilenin büyük bir tehlike atlattığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.Aracın kullanılamaz hale geldiği yangından yara almadan kurtulan Karaman Futbol Kulübü kafilesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Karaman Futbol Kulübü müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.