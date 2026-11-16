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        Haberler Dünyadan 2027 ödül sezonu 17. Governors Ödülleri ile başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı

        2027 ödül sezonu 17. Governors Ödülleri ile başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı

        Oscar ödüllerini de dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 17. Governors Ödülleri, Charlize Theron, Zendaya ve Olivia Wilde gibi isimlerin şıklık yarışına sahne oldu. 44 yıl içinde sekiz Oscar adaylığına rağmen ilk kez dün gece Onursal Oscar heykelciğini kazanan Glenn Close, gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Oscar ödüllerini de dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen prestijli bir sinema ödül töreni olan Governors Ödülleri, dün Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda 17'nci kez düzenlendi.

        Sinema endüstrisine ömür boyu olağanüstü katkılarda bulunan ve kalıcı izler bırakan isimleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, film dünyasının birçok önemli ismi onurlandırıldı. Aralarında oyuncu Glenn Close, yönetmen Ridley Scott ve animatör Floyd Norman'ın da bulunduğu isimlere özel ödüller verildi.

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        Geçtiğimiz 44 yıl içinde sekiz Oscar adaylığı kazanan 79 yaşındaki Glenn Close, törende Onursal Oscar ödülünü aldı. İlk Oscar heykelciğine kavuşan Close, ödülünü alırken duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

        Ödülünü ünlü aktör John Malkovich'in elinden alan Close, konuşmasında zorlu çocukluk yıllarında Disney animasyonlarının ve filmlerin hayal gücünü besleyerek kendisini kurtardığını vurguladı. Törende kendisiyle birlikte onurlandırılan Disney'in ilk siyahi animatörü Floyd Norman'a bu nedenle özel bir teşekkür sundu.

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        Hollywood'da artan yapay zeka kullanımına değinen Close, oyunculuk zanaatının ve hikaye anlatıcılığının insanlık için hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Biz makine değiliz, kusurluyuz. Kurtuluşumuz da bu kusurlarımızdır" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

        Konuşmasının sonunda ödülünü tek çocuğu olan kızı Annie'ye ithaf eden Close, bekar ve çalışan bir anne olarak ona her zaman tam anlamıyla vakit ayıramadığını ancak kalbinin ve ruhunun ona ait olduğunu ifade etti.

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        2027 ödül sezonunun resmi başlangıcı niteliğindeki 17. Governors Ödülleri, ünlü isimlerin kırmızı halı geçidiyle başladı. Birbirinden şık kıyafetleriyle poz veren sanatçılar arasında Charlize Theron, Zendaya ve Olivia Wilde tercih ettikleri stilleriyle öne çıktı.

        İşte Governors Ödülleri gecesindeki şıklık yarışına katılan ünlü isimler...

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        Zendaya

        6

        Olivia Wilde

        7

        Charlize Theron

        8

        Penelope Cruz

        9

        Cara Delevingne

        10

        Lea Seydoux

        11

        Julianne Moore

        12

        Edward Norton ve Shauna Robertson

        13

        Emma Stone

        14

        Pedro Pascal

        15

        Lily James

        16

        Alexander Skarsgard

        17

        Glenn Close

        18

        Tom Holland

        19

        Olivia Wilde

        20

        Andrew Garfield

        21

        Zendaya

        22

        Adam Driver

        23

        Florence Pugh

        24

        Emmy Rossum

        25

        Timothée Chalamet

        26

        Penelope Cruz

        27

        Elizabeth Debicki

        28

        Charlize Theron

        29

        Charlize Theron

        30

        John Goodman

        31

        Chris Rock

        32

        Giancarolo Esposito

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        #Glenn Close
        #charlize theron
        #kırmızı halı
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