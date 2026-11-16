2027 ödül sezonu 17. Governors Ödülleri ile başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı

Oscar ödüllerini de dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen prestijli bir sinema ödül töreni olan Governors Ödülleri, dün Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda 17'nci kez düzenlendi.

Sinema endüstrisine ömür boyu olağanüstü katkılarda bulunan ve kalıcı izler bırakan isimleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, film dünyasının birçok önemli ismi onurlandırıldı. Aralarında oyuncu Glenn Close, yönetmen Ridley Scott ve animatör Floyd Norman'ın da bulunduğu isimlere özel ödüller verildi.