2027 ödül sezonu 17. Governors Ödülleri ile başladı! Kırmızı halıda şıklık yarışı
Oscar ödüllerini de dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 17. Governors Ödülleri, Charlize Theron, Zendaya ve Olivia Wilde gibi isimlerin şıklık yarışına sahne oldu. 44 yıl içinde sekiz Oscar adaylığına rağmen ilk kez dün gece Onursal Oscar heykelciğini kazanan Glenn Close, gözyaşlarını tutamadı
Oscar ödüllerini de dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl düzenlenen prestijli bir sinema ödül töreni olan Governors Ödülleri, dün Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda 17'nci kez düzenlendi.
Sinema endüstrisine ömür boyu olağanüstü katkılarda bulunan ve kalıcı izler bırakan isimleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, film dünyasının birçok önemli ismi onurlandırıldı. Aralarında oyuncu Glenn Close, yönetmen Ridley Scott ve animatör Floyd Norman'ın da bulunduğu isimlere özel ödüller verildi.
Geçtiğimiz 44 yıl içinde sekiz Oscar adaylığı kazanan 79 yaşındaki Glenn Close, törende Onursal Oscar ödülünü aldı. İlk Oscar heykelciğine kavuşan Close, ödülünü alırken duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Ödülünü ünlü aktör John Malkovich'in elinden alan Close, konuşmasında zorlu çocukluk yıllarında Disney animasyonlarının ve filmlerin hayal gücünü besleyerek kendisini kurtardığını vurguladı. Törende kendisiyle birlikte onurlandırılan Disney'in ilk siyahi animatörü Floyd Norman'a bu nedenle özel bir teşekkür sundu.
Hollywood'da artan yapay zeka kullanımına değinen Close, oyunculuk zanaatının ve hikaye anlatıcılığının insanlık için hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Biz makine değiliz, kusurluyuz. Kurtuluşumuz da bu kusurlarımızdır" sözleriyle salondan büyük alkış aldı.
Konuşmasının sonunda ödülünü tek çocuğu olan kızı Annie'ye ithaf eden Close, bekar ve çalışan bir anne olarak ona her zaman tam anlamıyla vakit ayıramadığını ancak kalbinin ve ruhunun ona ait olduğunu ifade etti.
2027 ödül sezonunun resmi başlangıcı niteliğindeki 17. Governors Ödülleri, ünlü isimlerin kırmızı halı geçidiyle başladı. Birbirinden şık kıyafetleriyle poz veren sanatçılar arasında Charlize Theron, Zendaya ve Olivia Wilde tercih ettikleri stilleriyle öne çıktı.
İşte Governors Ödülleri gecesindeki şıklık yarışına katılan ünlü isimler...
Zendaya
Olivia Wilde
Charlize Theron
Penelope Cruz
Cara Delevingne
Lea Seydoux
Julianne Moore
Edward Norton ve Shauna Robertson
Emma Stone
Pedro Pascal
Lily James
Alexander Skarsgard
Glenn Close
Tom Holland
Olivia Wilde
Andrew Garfield
Zendaya
Adam Driver
Florence Pugh
Emmy Rossum
Timothée Chalamet
Penelope Cruz
Elizabeth Debicki
Charlize Theron
Charlize Theron
John Goodman