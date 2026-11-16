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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!

        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!

        İzmir'de yaşanan vahşette, komşusu Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü öldüren Ali İhsan Kılıç'a, Yahya Köşek'e yönelik eylemi nedeniyle istinaf mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Daha önce Yahya Köşek'i öldürmekten 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan sanığa verilen ceza artmış oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde, komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldüren Ali İhsan Kılıç'a (69), Yahya Köşek'e yönelik eylemi nedeniyle istinaf mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada verilen 18 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

        DHA'nın haberine göre daha önce Yahya Köşek'i öldürmekten 'haksız tahrik' indirimi ile 16 yıl hapis cezası alan sanığa verilen ceza artmış oldu.

        Funda Güçlü
        Funda Güçlü

        Olay, 10 Haziran 2022'de Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı.

        Meryem Köşek
        Meryem Köşek

        Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

        Yahya Köşek
        Yahya Köşek
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        AYRI AYRI 3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan ayrı ayrı 3'er kez müebbet hapis cezası istendi.

        Ali İhsan Kılıç
        Ali İhsan Kılıç

        Sanıklar hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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        CEZA YAĞDI

        Filiz Topaloğlu hakkında da Mehmet Kılıç'ı 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mevcut dosya ile birleştirildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç'ı Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ali İhsan Kılıç'a, Filiz Topaloğlu'na yönelik silahlı tehditten 4 yıl, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.

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        İNDİRİM UYGULANMADI

        Sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü'ye yönelik 'Kadını kasten öldürmeye yardım' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl ve Filiz Topaloğlu'na yönelik 'Silahlı kasten yaralama' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan istenen cezadan beraat etti. Mahkeme heyeti, her 2 sanığa da indirim uygulamadı. Şikayetçi-sanık Filiz Topaloğlu'nun ise beraatine hükmetti.

        KARAR, İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

        Savcı, sanık Mehmet Kılıç'a verilen beraate itiraz edip, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde, 2024 yılı Şubat ayında görülen davada mahkeme başkanı, Mehmet Kılıç için ilk derece mahkemenin verdiği cezayı değiştirmezken; Ali İhsan Kılıç için Yahya Köşek'in öldürülmesine ilişkin verilen müebbet hapis cezasının 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp 16 yıla düşürüldüğünü açıkladı. Ali İhsan Kılıç için verilen diğer cezaların ise ilk derece mahkemesiyle aynı olduğunu belirtti.

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        SANIKLARDAN 1'İ ÖLDÜ

        İstinafın ardından avukatların itirazları sonrası dosya, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Mehmet Kılıç'ın da Yahya Köşek'e yönelik beraat kararını bozarak cezalandırılmasını istedi. Ancak sanıklardan Mehmet Kılıç dava sürerken yaşamını yitirdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıkların şeker hastalığı ve bundan kaynaklanan kolay sinirlenme özelliklerinin cezai ehliyetlerine bir etkisinin bulunmadığı gibi akıl sağlıklarının yerinde olmadığına dair de somut tıbbi delil sunulmadığının altını çizdi.

        'EKSİK CEZA' KARARI

        Yargıtay, Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezası alan sanık Ali İhsan Kılıç hakkındaki hükmü bozdu. Kararda, sanığa eksik ceza verildiği ve bu durumun hukuka aykırı bulunduğu belirtildi. Yargıtay, sanık Mehmet Kılıç'a Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan verilen beraat kararının da hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı. Diğer kararları onayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, söz konusu nedenlerden ötürü dosyayı yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'ne gönderdi. 10 Ekim 2025'te dava görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Ali İhsan Kılıç'ın Yahya Köşek'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Daha sonra sanığın, eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği kabul edilerek indirim yapıldı ve 18 yıl hapis cezası hükmedildi.

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        2'NCİ KEZ YARGITAY'DA

        Taraflar, istinafın bu kararını da tekrar Yargıtay'a taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nden gelen kararın temyiz incelemesinde hukuka aykırılık görülmediğini belirtip kararı onadı. Böylelikle ilk yargılamada 16 yıl ceza alan sanığa verilen ceza 18 yıla yükselmiş oldu.

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        #haberler
        #İzmir
        #Yahya Köşek
        #Meryem Köşek
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