İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı: Mücteba Hamaney kontrolü doğrudan ele alıyor

İsrail’in İran güvenlik kurumlarına yönelik istihbarat sızmalarının ardından gündeme gelen bu adım, Tahran’da yalnızca bir bakanlık reformu değil, devletin en hassas güvenlik kurumunda yetki ve güç dengelerinin yeniden kurulması olarak değerlendiriliyor.

İran’da İstihbaratın Yönetimi Yeniden Şekilleniyor

İran’da siyasi ve askerî dengelerin savaş sonrasında yeniden şekillendiği bir dönemde, ülkenin en kritik güvenlik kurumlarından İstihbarat Bakanlığı köklü bir dönüşümün eşiğine geldi. İran Parlamentosu, 15 Kasım Pazar günü yaptığı görüşmelerde, İstihbarat Bakanı olarak atanacak kişinin Şii dinî eğitim sisteminde içtihat derecesine sahip olmasını zorunlu kılan yasal hükmün kaldırılmasına ilişkin teklifin öncelikli olarak ele alınmasını kabul etti.

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Teklifi hazırlayan milletvekilleri düzenlemenin daha yüksek derecede aciliyetle görüşülmesini talep ederken Parlamento yalnızca birinci derece öncelik verilmesine onay verdi. Bu karar, yasanın henüz kabul edildiği anlamına gelmiyor. Ancak sürecin hızlandırılması, Tahran yönetiminin aylardır devam eden istihbarat yönetimi krizini çözme arayışının önemli bir göstergesi. Düzenlemenin siyasi açıdan en önemli boyutu ise bakanın atanma şartlarından çok, bakanlık içerisinde oluşturulacak yeni denetim yapılarının doğrudan Mücteba Hamaney’e bağlanması.

Dinî Şart Kalkıyor, Profesyonel İstihbarat Dönemi Açılıyor

İran İstihbarat Bakanlığının 1983 yılında kurulmasının ardından yürürlüğe giren özel yasa, bakanlık görevine getirilecek kişinin Şii dinî eğitim kurumlarında içtihat seviyesine ulaşmasını zorunlu kılıyordu. On İki İmam Şiiliği geleneğinde dinî hükümler çıkarabilecek ilmî yeterliliği ifade eden bu derece, İran’ın güvenlik bürokrasisinde ideolojik bağlılığın kurumsal önemini ortaya koyan temel şartlardan biriydi. Ancak söz konusu kriter doğrudan Anayasa’da değil, Parlamento tarafından kabul edilmiş özel bir yasada yer alıyor.

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Yeni teklif, bu yasanın ilgili hükmünün kaldırılmasını öngörüyor. Düzenleme kabul edilirse Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dinî içtihat derecesine sahip olmayan ancak güvenlik, istihbarat ve devlet yönetimi alanlarında deneyimli isimleri de bakanlık için aday gösterebilecek. Bununla birlikte adaylarda adalet, takva, siyasi ve idari geçmişe ilişkin yeterlilik ile siyasi parti ve örgütlere üye olmama gibi diğer yasal şartlar korunacak. Reformu savunan milletvekilleri, istihbarat yönetiminde dinî eğitimden ziyade mesleki uzmanlığın ve güvenlik tecrübesinin daha fazla dikkate alınmasını istiyor.

Mücteba Hamaney Bakanlık İçinde İki Yeni Güç Merkezi Kuruyor

Yasal değişikliğin asıl stratejik boyutu, İstihbarat Bakanlığı bünyesinde iki yeni teşkilatın oluşturulmasını öngörmesi. Bunlardan ilki, bakanlığın gizli bilgilerinin korunması, personel güvenliğinin sağlanması, yabancı istihbarat servislerinin sızma faaliyetlerinin tespit edilmesi ve kurum içindeki güvenlik tehditlerinin önlenmesinden sorumlu olacak Bilgi Koruma Teşkilatı. İkinci yapı ise bakanlık personelinin dinî, kültürel, siyasi ve ideolojik faaliyetlerini denetleyecek Siyasi ve İdeolojik İşler Teşkilatı olarak faaliyet gösterecek.

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Teklifin en dikkat çekici maddesine göre her iki teşkilatın başkanı doğrudan Mücteba Hamaney tarafından atanacak. Böylece Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ve Parlamento’dan güvenoyu alan İstihbarat Bakanı görevini sürdürürken, kurumun güvenlik denetimi ile ideolojik kontrolünden sorumlu iki önemli yapı doğrudan dinî liderin atadığı isimler tarafından yönetilecek. Bu düzenleme, Hamaney’in bakanlık üzerindeki siyasi nüfuzunu daha belirgin ve kurumsallaşmış bir denetim mekanizmasına dönüştürebilir.

İsrail’in İstihbarat Sızmaları Güvenlik Sistemini Sarstı

İran yönetimini istihbarat sisteminde kapsamlı değişiklik arayışına yönelten en önemli gelişmelerden biri, İsrail ve ABD ile yaşanan 40 günlük savaş sırasında ortaya çıkan güvenlik zafiyetleri oldu. İsrail’in İran içerisindeki askerî ve güvenlik hedeflerine yönelik saldırılarında, üst düzey yetkililerin hareketleri, bulundukları yerler ve korunaklı tesisler hakkında hassas bilgilere ulaşabilmesi, Tahran’da karşı istihbarat mekanizmalarının etkinliğini tartışmaya açtı.

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Savaş sırasında bazı kritik isimlerin yüksek güvenlikli alanlarda hedef alınması, yabancı istihbarat servislerinin İran içerisindeki insan kaynaklarına, teknik takip imkânlarına ve bilgi toplama kapasitesine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu tablo, özellikle kurum içinden bilgi sızdırılması, personel güvenliği ve gizli operasyonların korunması konularını İran’ın güvenlik gündeminin merkezine taşıdı.

Mücteba Hamaney’in doğrudan atama yetkisine sahip olacağı Bilgi Koruma Teşkilatının oluşturulması, söz konusu zafiyetlerin giderilmesi amacıyla geliştirilen yeni güvenlik yaklaşımının önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir.

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İstihbarat Bakanının Öldürülmesi Kurumsal Krizi Derinleştirdi

İran İstihbarat Bakanlığında yaşanan yönetim boşluğunun temelinde, eski Bakan İsmail Hatib’in Mart 2026’da İsrail saldırılarında öldürülmesi bulunuyor. ABD ve İsrail ile yaşanan savaş sırasında hayatını kaybeden Hatib’in ardından bakanlığa kalıcı bir isim atanmadı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yönetimi, aradan geçen aylara rağmen Parlamento’nun güvenoyuna sunulacak yeni bir bakan adayı açıklamazken, ülkenin en önemli istihbarat kurumlarından biri vekâleten yönetilmeye devam etti. Bu durum, özellikle savaş sonrası dönemde güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı bir süreçte Parlamento içerisinde eleştirilere neden oldu.

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Bazı milletvekilleri, yabancı istihbarat servislerinin faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönemde bakanlığın kalıcı bir yönetimden yoksun bırakılmasının kurumsal etkinliği olumsuz etkileyebileceğini savundu. Yeni yasa teklifinin, bir taraftan bakan adaylarının belirlenmesindeki yasal engelleri azaltması, diğer taraftan istihbarat kurumunun denetim yapısını yeniden düzenlemesi hedefleniyor.

Anayasal Süre Aşıldı, Liderlik Makamından Özel İzin Alındı

İstihbarat Bakanlığının uzun süredir vekâleten yönetilmesi, İran’da anayasal yetkiler açısından da tartışma yarattı. İran Anayasası’nın 135’inci maddesi, Cumhurbaşkanına boşalan bir bakanlık görevine geçici olarak vekil atama yetkisi tanıyor.

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Ancak bu yetkinin süresi üç ayla sınırlandırılıyor. Hatib’in ölümünün ardından geçen sürede yeni bir bakan atanmaması üzerine İran medyasında, hükümetin anayasal sürenin aşılmasına rağmen mevcut vekâlet yönetimini sürdürebilmek için Mücteba Hamaney’den özel izin aldığı yönünde haberler yayımlandı. Parlamento Başkanlık Divanı Sözcüsü Abbas Guderzi de İstihbarat Bakanlığına ilişkin yasal düzenlemenin mevcut yönetim belirsizliğinin giderilmesine katkı sağlayacağını ve yeni bir bakanın atanması için gerekli koşulları oluşturabileceğini ifade etti.

Ancak burada dikkat çeken nokta, bakanlıkta yaşanan yönetim krizinin çözümünün yalnızca yeni bir isim belirlenmesine değil, aynı zamanda kurumun denetim yapısının değiştirilmesine bağlanmış olması.

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Savunma Bakanlığındaki Denetim Modeli İstihbarata Taşınıyor

İran Parlamentosunun gündemindeki düzenleme, güvenlik bürokrasisinde daha önce uygulamaya konulan bir modelin İstihbarat Bakanlığına taşınmasını öngörüyor. Teklifte, 1989 yılında kabul edilen Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanlığının kuruluş yasasının beşinci ve altıncı maddelerinin İstihbarat Bakanlığı için de uygulanması planlanıyor. Bu model, askerî kurumlarda bilgi güvenliği ile siyasi ve ideolojik denetimin ayrı teşkilatlar üzerinden yürütülmesini ve söz konusu yapıların yöneticilerinin doğrudan dinî lider tarafından atanmasını esas alıyor.

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İran’da İçişleri, Dışişleri, Savunma, Petrol ve İstihbarat bakanlıkları, devletin egemenlik ve güvenlik politikalarında belirleyici kurumlar arasında bulunuyor. Bu bakanlıkların yöneticileri Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilse de dinî liderin siyasi onayı veya desteği atama süreçlerinde önemli rol oynuyor. Yeni düzenleme ise bu ilişkiyi daha ileri taşıyarak İstihbarat Bakanlığı içerisinde doğrudan liderlik makamına bağlı iki ayrı kurumsal denetim mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.

Bakanın Yetkileri ile Hamaney’in Denetimi Arasında Yeni Denge

Yeni sistemin yürürlüğe girmesi halinde İran İstihbarat Bakanlığı içerisinde dikkat çekici bir yetki paylaşımı ortaya çıkacak. Bakan, Cumhurbaşkanı tarafından aday gösterilmeye ve Parlamento’nun güvenoyuyla göreve başlamaya devam edecek. Buna karşılık bilgi güvenliği ve ideolojik denetimden sorumlu iki teşkilatın yöneticileri doğrudan Mücteba Hamaney tarafından belirlenecek. Bu durum, bakanın idari sorumluluğu ile yeni teşkilatların kurumsal yetkileri arasında nasıl bir sınır çizileceği sorusunu gündeme getiriyor.

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Özellikle gizli bilgilerin korunması, personel hakkında yürütülecek güvenlik incelemeleri ve kurum içindeki olası sızmaların araştırılması gibi hassas alanlarda hangi makamın nihai karar yetkisine sahip olacağı önem taşıyor. Teklifin mevcut hali, bu yetki paylaşımının bütün ayrıntılarını ortaya koymuyor. Dolayısıyla yeni yapıların bağımsızlık düzeyi, bakana karşı sorumlulukları ve dinî liderlik makamıyla ilişkilerinin sınırları, yasanın nihai metniyle netleşecek. Bununla birlikte düzenlemenin, İstihbarat Bakanlığı üzerinde doğrudan liderlik denetimini artırabilecek bir kurumsal çerçeve oluşturduğu görülüyor.

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Devrim Muhafızları ile İstihbarat Bakanlığı Arasındaki Dengeler

İran’ın istihbarat mimarisinde İstihbarat Bakanlığı ile Devrim Muhafızları Ordusunun istihbarat teşkilatı, ülkenin en önemli iki güvenlik ve bilgi toplama merkezi olarak öne çıkıyor. Farklı kurumsal yapılar içerisinde faaliyet gösteren bu iki teşkilat, İran’ın iç güvenliği, karşı istihbarat faaliyetleri ve dış tehditlere yönelik bilgi toplama kapasitesinde önemli roller üstleniyor.

Bakanlık bünyesinde doğrudan Mücteba Hamaney’in atayacağı yöneticilere sahip iki yeni teşkilatın oluşturulması, bu güvenlik mimarisindeki denetim ve koordinasyon ilişkilerini de etkileyebilir. Özellikle İsrail’in savaş sırasında gerçekleştirdiği operasyonların ardından kurumlar arası bilgi paylaşımı, güvenlik açıklarının tespiti ve yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı ortak hareket edilmesi daha fazla önem kazandı.

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Ancak yeni düzenlemenin Devrim Muhafızları istihbaratı ile Bakanlık arasındaki yetki dağılımını değiştirip değiştirmeyeceği henüz açıklığa kavuşmuş değil. Burada belirleyici olacak unsur, yeni teşkilatların yalnızca bakanlık içi denetimle mi sınırlandırılacağı, yoksa daha geniş bir güvenlik koordinasyonu içerisinde mi konumlandırılacağı olacak.

Tahran’da Yeni Güvenlik Doktrini: Daha Fazla Uzmanlık, Daha Sıkı Kontrol

İran’ın gündemindeki istihbarat reformu, savaşın ardından Tahran yönetiminin güvenlik anlayışında ortaya çıkan iki temel önceliği yansıtıyor: Profesyonel istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesi ve devletin en hassas kurumları üzerindeki merkezî denetimin artırılması. Dinî içtihat şartının kaldırılması, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a bakanlık yönetiminde daha geniş bir aday havuzu sunarken, Mücteba Hamaney’in iki yeni teşkilatın başkanlarını doğrudan atayacak olması liderlik makamının kurumsal etkisini artırabilecek.

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İsrail’in İran içerisindeki istihbarat faaliyetlerinin ortaya çıkardığı güvenlik açıkları dikkate alındığında, Tahran’ın önceliğinin yalnızca yeni bir bakan atamak olmadığı anlaşılıyor. Asıl hedef, gizli bilgilerin korunmasından personel güvenliğine, ideolojik denetimden karşı istihbarat faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir alanda daha sıkı bir kontrol sistemi oluşturmak. Bununla birlikte merkezî denetimin artırılması, tek başına istihbarat sızmalarının önleneceği anlamına gelmiyor.

Yeni yapının başarısı, profesyonel kapasitenin geliştirilmesine, kurumlar arasındaki koordinasyona ve yetki sınırlarının açık biçimde belirlenmesine bağlı olacak. Bu nedenle İran Parlamentosunun önündeki düzenleme, basit bir bakan atama reformundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Tahran, savaşın ortaya çıkardığı istihbarat zafiyetlerini gidermeye çalışırken devletin güvenlik bürokrasisinde siyasi otorite, kurumsal yönetim ve dinî liderlik arasındaki güç dengesini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.