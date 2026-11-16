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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gülistan Doku soruşturmasında yeni ifade: "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"

        Gülistan Doku soruşturmasında yeni ifade: "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"

        Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli olan eski Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesi ortaya çıktı. Erzen, barajdaki arama çalışmalarının valilik tarafından koordine edildiğini ve kendilerine aileye bilgi vermemeleri yönünde talimat verildiğini öne sürdü

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"

        Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmanın şüphelilerinden Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen ifadesinde, barajda yürütülen "arama" çalışmalarını valiliğin koordine ettiğini ve kendilerine "Siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin" denildiğini bildirdi.

        ANKA'da yer alan habere göre; Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamadı.

        YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında, o dönem Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kolluk görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen’in ifadesi ortaya çıktı.

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        Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmada görev alan polis memuru İsmail Erzen, ifadesinde o dönem yaşanan arama çalışmalarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

        “AİLEYE HİÇBİR ŞEKİLDE BİLGİ VERİLMEYİN DENİLDİ"

        Erzen, Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki husus bulunduğunu belirterek, ilk olarak barajın altından çıkarılan malzemelerle ilgili ailesine bilgi verilmemesi yönünde talimat verildiğini anlattı.

        Erzen, şu ifadeyi verdi:

        “Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi.

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        Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı.

        "AİLEYE BİLGİ VERİLMEYECEK"

        Geldiğimiz noktada da ortadadır. 'Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek' şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum.”

        “BİZ ŞEREFİMİZİ, HAYSİYETİMİZİ PARAYLA SATMAYIZ"

        Erzen, ifadesinde kendisine anormal gelen ikinci hususun ise Gülistan Doku’ya ait olduğu değerlendirilen araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansıması olduğunu belirtti.

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        Köprü üzerinde söz konusu görüntülere ulaştıklarını ve görüntülerle ilgili tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettiklerini aktaran Erzen, görüntülerin kısa süre sonra medyada yayımlanmasının ardından şubedeki görevlilerin sorgulandığını söyledi.

        "ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜYE ULAŞTIK"

        Erzen, ifadesinde bu konuyla ilgili şunları kaydetti:

        “Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü.

        Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de ‘Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız’ diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim.”

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        AİLE AVUKATINDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

        Öte yandan Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

        Çimen, 29 Ekim 2026'da başlatılan 7'nci dalga operasyonun devam ettiğini ve bugüne kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi.

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        #Gülistan Doku
        #HABER
        #Tunceli
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