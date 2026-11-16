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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!

        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!

        İstanbul'da 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgütün elebaşı A.K.'nin Kocaeli Gebze'de yakalanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Polis, balkonda sigara içen kişilerden şüphelenerek sitenin çevresini sardı. Örgüt elebaşı ve beraberindeki üyelerinin otoparka inerek araçlarla kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul Anadolu Yakası’nda iş yerleri ve araçları kurşunlamanın da olduğu 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre örgütün elebaşı A.K.’nin Kocaeli Gebze'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

        Polis, balkonda sigara içen kişilerden şüphelenerek sitenin çevresini sardı. Örgüt elebaşı ve beraberindeki üyelerinin otoparka inerek araçlarla kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Tuzla, Pendik ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren örgütün elebaşılığını A.K.’nin yaptığı belirlendi.

        Polis, örgüt üyelerinin iş yeri ve araç kurşunlamanın yanı sıra 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' in de aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştıklarını tespit etti. Çalışmaların ardından 13 Kasım Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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        POLİS BALKONDA SİGARA İÇERKEN FARK ETTİ

        Operasyona ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Örgüt elebaşı A.K. ve beraberindekilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Organize polisi, şüphelilerin Kocaeli Gebze'de olabileceği bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin bulunabileceği adreslerin çevresinde araştırma başlattı. Bu sırada sitenin balkonunda sigara içen kişiler polisin dikkatini çekti. Uzaktan gördükleri kişinin aradıkları örgüt elebaşı A.K. olabileceğinden şüphelenen ekipler, sitenin çevresini sardı. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı otoparkın giriş ve çıkışlarında da önlem alındı.

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        OTOPARKTA ARAÇLARLA KAÇARKEN YAKALANDILAR

        Polis ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adrese girmek için harekete geçmesi üzerine A.K. ve beraberindeki örgüt üyeleri, sitenin otoparkına indi. Araçlarla kaçmaya çalışan şüpheliler, otoparkta önlem alan polis ekipleriyle karşılaştı. Kaçmalarına engelleyen polis ekipleri A.K. ve beraberindekileri kelepçeledi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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