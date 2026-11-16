EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Topçu Kılıç, Türkiye'nin enerji dönüşümüne yönelik finansman ihtiyaçlarını, COP31'de duyurulan Yenilenebilir Enerji Hızlandırma ve Temiz Geçiş Platformu'nu (REACT) ve KOBİ'lerin yeşil finansmana erişimini değerlendirdi.

COP31'in önceki iklim zirvelerinden en önemli farkının taahhütlerin hayata geçirilmesine verilen önem olduğunu belirten Kılıç, bugüne kadar birçok konuda uzlaşıya varılmasına rağmen uygulama aşamasının yeterince ele alınmadığını ifade etti.

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Kılıç, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiğine dikkati çekerek, "Bu COP'umuzun en büyük farkı, bu sefer uygulama tarafına çok büyük ağırlık verilmesi. Artık yeter, konuşmayı bırakalım, aksiyona geçelim. Çünkü Türkiye'nin ve bütün dünyanın artık kaybedecek vakti kalmadı" diye konuştu.

"6 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN DAHA YUKARILARA ÇIKABİLİR"

EBRD'nin COP31 kapsamında duyurduğu REACT platformunun Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla oluşturulduğunu anlatan Kılıç, platformun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

EBRD'nin daha önce Kazakistan, Mısır, Özbekistan ve Kuzey Makedonya'da benzer ülke platformları geliştirdiğini belirten Kılıç, Türkiye'de de sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik platformdan elde edilen deneyimlerin yenilenebilir enerji alanına taşındığını ifade etti.

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Türkiye'nin EBRD'nin en büyük faaliyet gösterdiği ülke olduğunu ve bankanın ülkede yıllık yaklaşık 3 milyar Euro'luk yatırım gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, REACT kapsamında açıklanan finansmanın başlangıç niteliğinde olduğuna işaret etti.

Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz oraya 6 milyar diye rakam koyduk ama aslında Türkiye bizim en büyük faaliyet gösterdiğimiz ülke. Her yıl neredeyse 3 milyar Euro'ya yakın yatırım yapıyoruz. Beş yıl için en az ne koyabiliriz diye düşünerek bu rakamı çıkardık. Ama bu rakam tabii ki gelen talepler çerçevesinde çok daha yukarılara çıkabilir. Biz taleple yönlenen ve stratejimizi ona göre düzenleyen bir bankayız. Özel sektör ağırlıklı çalışıyoruz. Dolayısıyla özel sektörümüzün talebi artarsa biz de daha fazla destek olmak için elimizden geleni yapacağız."

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REACT'in yalnızca yenilenebilir enerji üretimini değil, bu enerjinin tüketiciye ulaştırılmasını sağlayacak altyapı yatırımlarını ve elektrifikasyonu da kapsadığını belirten Kılıç, platform aracılığıyla projelerin hayata geçirilme sürecini hızlandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN 2040 HEDEFLERİ İÇİN 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM GEREKİYOR"

Türkiye'nin yenilenen enerji stratejisine de değinen Kılıç, 2040 yılına yönelik toplam kurulu güç hedefinin 281 gigavat olduğunu ve bunun 175 gigavatlık bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dijitalleşme, soğutma ihtiyacındaki artış ve elektrifikasyonun elektrik talebini yükselteceğini belirten Kılıç, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde yenilenebilir kaynakların stratejik önem taşıdığını vurguladı.

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Kılıç, "Son yaşanan jeopolitik gelişmeler bize artık konunun yalnızca iklim değişikliği olmadığını, enerji güvenliği ve kendi kendine yetebilme meselesi olduğunu gösterdi. Türkiye'nin enerji anlamında kendi kendine yetebilmesi için yenilenebilir enerji olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2040 hedefleri doğrultusunda toplam enerji yatırımı ihtiyacının yaklaşık 500 milyar dolar düzeyinde olduğunu aktaran Kılıç, yenilenebilir enerji, ilgili altyapı ve elektrifikasyon yatırımlarının ise yaklaşık 300 milyar dolarlık bölüm oluşturduğunu belirtti.

Bu tutarın yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık finansman ihtiyacına karşılık geldiğini ifade eden Kılıç, REACT'in farklı finansman kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturmak üzere tasarlandığını söyledi.

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Kılıç, platformun lansmanı sırasında çok taraflı ve ikili finansman kuruluşları ile imtiyazlı fon sağlayıcılarından oluşan 10 kurumla iyi niyet anlaşması imzaladıklarını belirterek, katılımcı sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

"ŞEBEKE YATIRIMLARI İÇİN 100-150 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR"

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasının tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Kılıç, üretilen elektriğin tüketim merkezlerine ulaştırılması için iletim ve dağıtım altyapısının da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, Türkiye'nin enerji dönüşümünde şebeke altyapısının kritik rol üstlendiğini belirterek, "Dağıtım ve iletim tarafında çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Bunları da içine aldığımızda 2040'a kadar 100-150 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor." dedi.

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Yenilenebilir enerji santrallerinin üretim noktalarından tüketim merkezlerine bağlantısının sağlanamaması durumunda yatırımların beklenen faydayı yaratamayacağını vurgulayan Kılıç, bu nedenle REACT kapsamında şebeke altyapısına önemli bir yer ayırdıklarını kaydetti.

Kılıç, iletim altyapısındaki bazı yatırımların kamu-özel sektör işbirliği modelleriyle gerçekleştirilebileceğine işaret ederek, özel sektörün finansman ve uygulama kapasitesinden yararlanılmasının yatırımları hızlandırabileceğini ifade etti.

Platform kapsamında teknik destek sağlanmasının ve ihtiyaç duyulması halinde düzenleyici çerçevenin geliştirilmesine katkıda bulunulmasının da hedeflendiğini belirtti.

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ELEKTRİFİKASYONDA ULAŞTIRMA VE BİNALAR ÖNE ÇIKIYOR

COP31 döneminde gündeme gelen "35'e 35" elektrifikasyon hedefini de değerlendiren Kılıç, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinde 2040 yılı için yüzde 36'lık elektrifikasyon hedefi bulunduğunu söyledi.

Elektrifikasyonun özellikle fosil yakıt kullanımının yoğun olduğu ulaştırma, binalar ve sanayi sektörlerinde önem taşıdığını belirten Kılıç, sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik çalışmaların mevcut platform üzerinden yürütüldüğünü, diğer alanlarda ise REACT aracılığıyla yatırım desteği sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Kılıç, elektrik üretimi, şebeke altyapısı ve tüketimde elektrifikasyonun birbirini tamamlayan süreçler olduğuna işaret ederek, finansman kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmasının yatırımların hızlandırılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

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KOBİ'LERİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNE YENİ FİNANSMAN ARAÇLARI

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) enerji dönüşümünün vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten Kılıç, yenilenebilir enerji, depolama ve dağıtım yatırımlarında tedarik zincirlerinin önemli bölümünün KOBİ'lerden oluştuğunu söyledi.

EBRD'nin Türkiye'deki bankalar aracılığıyla KOBİ'lerin yeşil yatırımlarını desteklemeye devam ettiğini belirten Kılıç, Yeşil Ekonomi Finansman Programı kapsamında finansmana erişimin yanı sıra teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de sunduklarını dile getirdi.

Kılıç, yeni finansman araçları üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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"Finansman tarafında bazı yeni çözümler getirmeye çalışıyoruz. Garanti ürünleri, ilk kaybı karşılayan mekanizmalar ve karma finansman yapılarıyla KOBİ'lerin normalde üstlenmekte zorlandıkları riskleri karşılamayı amaçlıyoruz. Bu şekilde finansman maliyetini aşağı çekmek ve yatırımları daha yapılabilir hale getirmek istiyoruz."

Bazı yeşil teknolojilerin maliyetlerinin halen yüksek olduğunu belirten Kılıç, hibeler ve imtiyazlı finansman kaynakları yoluyla KOBİ'lere verilen desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

Türk bankalarının yeşil finansman programlarına ilgisinin arttığını belirten Kılıç, daha fazla bankanın bu süreçlere dahil edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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"COP31'İN BAŞARISI SOMUT UYGULAMALARLA ÖLÇÜLECEK"

COP31'in başarısının yalnızca konferans sonunda alınacak kararlarla değil, bu kararların hayata geçirilmesiyle ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, uygulama aşamasındaki ilk adımların dahi önemli bir gösterge olacağını söyledi.

Kılıç, "Uygulama hedefi koyduk ve artık uygulamaların gerçekten yapıldığını görmeye başlamak çok büyük bir nokta olacak. Bunlar küçük adımlarla başlayacak ama devletlerin gösterdiği niyet, çaba, düzenlemeler ve proje geliştirme çalışmalarına başlamaları bile çok büyük bir gösterge olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürmesinin önemine işaret eden Kılıç, "Eğer bu yönde aksiyon almaya başladıklarını görürsek, evet biz COP31'de başarılı olduk diyebiliriz." ifadelerini kullandı.