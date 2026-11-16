Avrupa basını Berke Özer'i ön plana çıkardı! "Olağanüstü bir performans"
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan zorlu karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Milliler grupta oynadığı 6 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Spor yazarları, Fransa maçını ve Uluslar Ligi'ndeki performansımızı değerlendirdi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, grubu puansız olarak tamamladı. Bordeaux'da oynanan karşılaşmada Berke Özer'in performansı dikkatlerden kaçmadı. Avrupa basını, Lille'de forma giyen milli kalecimizin kurtarışlarını ön plana çıkardı.
"FRANSA HEDEFİNE ULAŞTI"
Ouest France: Fransa gerekeni yaptı, fazlasını değil. Düzensiz geçen ve kontrolü ele geçiremeseler de üstünlük kurdukları bir maçta Fransa Bordeaux’da hedefine ulaştı.
"FRANSA İÇİN ZOR MAÇTI"
Le Figaro: Fransa, İtalya'da aldığı ağır yenilginin ardından Türkiye'yi yenerek çeyrek finallerindeki yerini garantiledi. Fransa açısından zorlu bir maçtı.
"MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"
L'Equipe: Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.
"BERKE ÖZER FORMUNDAYDI"
La Voix du Nord: Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
"MÜKEMMEL OYUN SERGİLEDİ"
AS: Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
"EN DİKKAT ÇEKEN OYUNCU"
Real Madrid'in resmi internet sitesi: Mbappe, Konate ve Camavingalı Fransa ile Arda Güler'in Türkiye'sini yendi. Takımının en dikkat çeken oyuncusu olan Güler maçın tamamında oynadı, takımının golünde açtığı harika ortayla asist yaptı.
"ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRMADI"
La Gazzetta dello Sport: Fransa, San Siro'daki yenilginin ardından toparlanmaya çalıştı ancak Türkiye karşısındaki galibiyetleri de tüm şüpheleri ortadan kaldırmadı. Zidane'ın takımı Mbappe'nin ilk 11'e dönmesine rağmen, etkileyici bir performans sergilemekten uzaktı.
"BERKE ÖZER'İN GÜÇLÜ PERFORMANSI"
Kicker: Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.