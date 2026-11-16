Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Avrupa basını Berke Özer'i ön plana çıkardı! "Olağanüstü bir performans"

        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana çıkardı! "Olağanüstü bir performans"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan zorlu karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Milliler grupta oynadığı 6 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Spor yazarları, Fransa maçını ve Uluslar Ligi'ndeki performansımızı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, grubu puansız olarak tamamladı. Bordeaux'da oynanan karşılaşmada Berke Özer'in performansı dikkatlerden kaçmadı. Avrupa basını, Lille'de forma giyen milli kalecimizin kurtarışlarını ön plana çıkardı.

        2

        "FRANSA HEDEFİNE ULAŞTI"

        Ouest France: Fransa gerekeni yaptı, fazlasını değil. Düzensiz geçen ve kontrolü ele geçiremeseler de üstünlük kurdukları bir maçta Fransa Bordeaux’da hedefine ulaştı.

        3

        "FRANSA İÇİN ZOR MAÇTI"

        Le Figaro: Fransa, İtalya'da aldığı ağır yenilginin ardından Türkiye'yi yenerek çeyrek finallerindeki yerini garantiledi. Fransa açısından zorlu bir maçtı.

        4

        "MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"

        L'Equipe: Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.

        5

        "BERKE ÖZER FORMUNDAYDI"

        La Voix du Nord: Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.

        6

        "MÜKEMMEL OYUN SERGİLEDİ"

        AS: Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.

        7

        "EN DİKKAT ÇEKEN OYUNCU"

        Real Madrid'in resmi internet sitesi: Mbappe, Konate ve Camavingalı Fransa ile Arda Güler'in Türkiye'sini yendi. Takımının en dikkat çeken oyuncusu olan Güler maçın tamamında oynadı, takımının golünde açtığı harika ortayla asist yaptı.

        8

        "ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRMADI"

        La Gazzetta dello Sport: Fransa, San Siro'daki yenilginin ardından toparlanmaya çalıştı ancak Türkiye karşısındaki galibiyetleri de tüm şüpheleri ortadan kaldırmadı. Zidane'ın takımı Mbappe'nin ilk 11'e dönmesine rağmen, etkileyici bir performans sergilemekten uzaktı.

        9

        "BERKE ÖZER'İN GÜÇLÜ PERFORMANSI"

        Kicker: Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z kuşağı kızlar dikkat! Kellik riski var

        Z kuşağı kızlar kellik riskiyle karşı karşıya... Temiz bakımlı kız topuzu görünümü elde etmek için sıkı sıkıya toplanan saçlar kellik riskini artırıyor

        #a milli takım
        #Berke Özer
        #Fransa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!