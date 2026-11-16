"Deniz'i tebrik edelim. Barış bence oyun, oyunda kaldığı sürece özveriyle çok iyi mücadele ettiler. Ama bak hep ne diyoruz? Arda'nın aynı şekilde hem Belçika maçında hem bu maçta istikrarlı oyunu ve oyun performansı. Ama ne diyoruz? Hep iyi mücadele ettik. Evet, iyi mücadele ettik. Bu da yoktu çünkü bunu ilk önce bunu kazandık. Bu önemli bir şey, o önemli bir olgu. Bundan sonra ne yapacağız ona bakacağız." (TRT Spor)