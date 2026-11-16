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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Fransa yenilgisi sonrası dikkat çeken yorum! "Sergen Yalçın hocaya zaman verelim"

        Fransa yenilgisi sonrası dikkat çeken yorum! "Sergen Yalçın hocaya zaman verelim"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya konuk oldu. Bordeaux'da oynanan zorlu karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Milliler grupta oynadığı 6 maçtan da mağlup olarak ayrıldı. Yorumcular, Fransa maçını ve Uluslar Ligi'ndeki performansımızı değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, Bordeaux'da konuk olduğu Fransa'ya karşı 2-1 mağlup oldu ve gruptaki 6. maçından da mağlup ayrıldı. Spor yazarları, milli takımımızın performansına değindi.

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        "BU LİGİN ZOR OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

        Nihat Kahveci: "A Ligi’ne çıktık, sevinçliydik. Bu ligin çok zor olduğunu biliyorduk. Ancak bir Dünya Kupası hezimetinin ve o süreçte oluşan özgüven eksikliğinin ruh halini atlatamamış bir şekilde bu lige başladık. Üstelik olmaması gereken bir teknik direktör olan Montella ile ve bence olmaması gereken bir federasyon yönetimiyle yola çıktık. Montella döneminde 4’te 0’dık. İlk Fransa maçında da aynı şekilde kapanıp geçiş oynadık, Mbappe attı, 1-0 yenildik. Bugün de 2-1 mağlup olduk."

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        "Normalde kapanıp topu rakibe verdiğimiz bir maçta bu kadar net fırsat vermemeliydik. Mbappe iki-üç kez karşı karşıya kaldı, Berke kurtardı. Barcola karşı karşıya kaldı, Berke kurtardı. Rabiot’nun kafaları ve şutları vardı. Talihsiz bir gol yedik." (Kontraspor)

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        "SAVUNMAMIZI ÇOK ÖN PLANDA TUTTUK"

        İlker Yağcıoğlu: "Berke yedi tane kurtarışla çok ön plana çıktı maçta. Girip girip kaçırdıkları bir sürü pozisyon da var Fransızların. Totale baktığım zaman 51 kez bizim ceza alanımızda topla buluşmuşlar. Top 61 dakika oyunda kalmış, 51 dakika, 51 kere bizim ceza alanımızda topla buluşmuşlar. Neredeyse her dakikada bir gelmişler bizim ceza alanımızın içine kadar girmişler ki savunmamızı çok ön planda tuttuk."

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        "KAFALARI TEMİZLEMELİYİZ"

        Tugay Kerimoğlu: "Bazı şeylerin önlemini şimdiden almak lazım. Ne istediğinizi oyunculara doğru izah etmeniz lazım ki maç önünde hep dokunuşlardan bahsettik. Bu daha da çoğunluğunu göstermesi lazım. Kötü. Artık buradan sıyrılıp Avrupa Şampiyonası'na doğru sağlıklı, kafaların temiz, hocaların ne yaptırmak isteyip oyuncuların saha içerisindeki görevlerini net bir şekilde bize ifade etmeleri lazım. Geçmiş olsun diyorum." (TRT Spor)

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        "SERGEN HOCA'YA ZAMAN VERELİM"

        Mehmet Özdilek: "Veriyoruz zaman, herkese veriyoruz. Sergen Hoca'ya da verelim zaman. Verelim, evet. Onda bir sıkıntı yok. Ya biz gerçekçi bakmak gerekirse tabii Uluslar Ligi'nde altı maç yani kaybetmişsin. Dört gol atmışsın, çok fazla gol yemişsin, on beş tane gol yemişsin."

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        "Deniz'i tebrik edelim. Barış bence oyun, oyunda kaldığı sürece özveriyle çok iyi mücadele ettiler. Ama bak hep ne diyoruz? Arda'nın aynı şekilde hem Belçika maçında hem bu maçta istikrarlı oyunu ve oyun performansı. Ama ne diyoruz? Hep iyi mücadele ettik. Evet, iyi mücadele ettik. Bu da yoktu çünkü bunu ilk önce bunu kazandık. Bu önemli bir şey, o önemli bir olgu. Bundan sonra ne yapacağız ona bakacağız." (TRT Spor)

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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        #a milli takım
        #Fransa
        #UEFA Uluslar Ligi
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