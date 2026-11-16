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        Haberler Dünya Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, 2028 adaylığına ilişkin kararını yeni yıldan önce vermeyecek

        Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, 2028 adaylığına ilişkin kararını yeni yıldan önce vermeyecek

        Axios'a konuşan kaynaklar, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı yönündeki kararını yeni yıldan sonra vereceğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda "kararsız kaldığı" ve nihai kararını ancak yeni yıldan sonra verebileceği iddia edildi.

        Axios'a konuşan ve ismini paylaşmayan yetkililer, Vance'in 2028'deki başkanlık seçimlerine ilişkin planına dair iddialarda bulundu.

        Vance'in aday olma konusunda "kararsız kaldığını" öne süren kaynaklar, olası bir adaylık konusunu eşi Usha ve ailesiyle görüştüğünü aktardı.

        Yetkililer ayrıca, Vance'in aday olup olmayacağına dair nihai kararını ancak yeni yıldan sonra vereceğini ve bu kararını açıklamasının ilkbaharın sonlarını bulabileceğini iddia etti.

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        Buna göre Vance'in adaylığını erken açıklaması durumunda dikkatlerin Trump'tan uzaklaşabileceği konusunda tedbirli davrandığı ileri sürüldü.

        "ARA SEÇİMLER VANCE'İN KONUMUNU DEĞİŞTİRMEDİ"

        Başkan Yardımcısına yakın kişiler ise Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı yenilginin, Vance'in partinin "önde gelen adayı" konumunu değiştirmediğini savundu.

        Bu kişiler, Vance'in, Peter Thiel, David Sacks ve Elon Musk gibi önemli bağışçılarla bağlantısının bulunduğunu ve ara seçimlerdeki kampanyasında, 2028'de kendisine "faydalı" olabilecek yetkililerle ilişkiler kurduğunu aktardı.

        Ayrıca, Vance'in, bazı teknoloji liderleri ve muhafazakar bağışçılardan oluşan büyük bir ağ olan ve kuruluşuna ön ayak olduğu Rockbridge Network grubu ile ara seçimlerin ardından bir araya geldiği ve bu grubun 2028'de kampanyasını destekleyebileceği ifade edildi.

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