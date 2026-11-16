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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!

        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!

        Konya'da sözde şeyh Süleyman Işık hakkında aralarında çocukların da olduğu kişilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla verilen 55 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Karar tebliğ edilemeyince yapılan araştırmada Işık'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!

        2017 yılında kendisini bir tarikatın Konya şeyhi olarak tanıtan Süleyman Işık’ın sohbetlerine katılan bir kişi, dönemin Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurarak Işık’ın bazı erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

        Zafer Samancı'nın haberine göre başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Işık, 2008–2017 yılları arasında yaşları 17 ile 22 arasında değişen beş erkeğe yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda suçlamaları reddeden Işık, kendisine iftira atıldığını savundu.

        İLK YARGILAMADA 62 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme, Aralık 2018’de Işık’ı beş kişiye yönelik cinsel istismar suçundan 62 yıl 3 ay hapse mahkûm etti. El konulan bilgisayarındaki görüntüler nedeniyle müstehcenlik suçundan da 1 yıl hapis cezası verdi.

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        ÖLDÜKTEN SONRA HAPİS KARARI ONANDI

        Yargıtay 14. Ceza Dairesi, eylemlerin rızaya dayandığı değerlendirmesiyle beraat ve tahliye yönünde karar verdi. Dosya yerel mahkemeye döndüğünde, bir kişinin süresinde itiraz etmemesi üzerine yargılama dört kişiye ilişkin suçlamalar üzerinden sürdü. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Ekim 2021’de 55 yıl hapis cezası verdi.

        Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, cezayı onadı. Yargıtay, Süleyman Işık’ın cinsel eylemlere mağdurların onay vermelerini sağlamak amacıyla dini argümanlar üzerinden geliştirdiği planı belirli bir plan dahilinde aşama aşama uygulamaya koyduğunu, uzun zamana yayılan gitgide derinleşen ve yoğunlaşan aldatıcı taktiksel uygulamalar kullandığını belirtti. Kararın tebliğinin bir türlü yapılamaması ve Süleyman Işık'ın ikamet adresinde bulunamaması üzerine yapılan araştırmada Işık'ın 4 ay önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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