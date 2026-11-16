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        Haberler Magazin Nükhet Duru'nun gözyaşları

        Nükhet Duru'nun gözyaşları

        Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, oğlu Cem Masis ile olan ilişkisini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Konuşmakta zorlanan Duru, gözyaşlarına hakim olamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Nükhet Duru'nun gözyaşları

        Nükhet Duru, Bloomberg HT'de yayınlanan "Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde" programına konuk oldu. Sanatçı, 1987–1991 yılları arasında evlilik yaşadığı Dikran Masis ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Cem Masis'ten bahsederken duygusal anlar yaşadı.

        Duru, "Anne olarak onu dünyaya geldiğinde kucağına alıyorsun, büyümesini, küçücük ayakkabıların birden kapının arkasında kocaman bir ayakkabı haline gelmiş olmasını görüyorsun. Ve onu 'her şeyden koruyacağım' derken bir gün onun seni koruduğunu görüyorsun. Öyle güzel ki…" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

        Kolay kolay ağlamadığını ifade eden sanatçı, "Bütün evlat sahibi olanlara bunu diliyorum, olmayanlara da bütün çocuk bizim aslında. Her çocuğua şefkat göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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        #dikran masis
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