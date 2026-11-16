Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bu sevda Türkiye'nin sevdasıdır. Bu sevda milletimizin sevdasıdır. Bu sevda Afrika'dan Asya'ya tüm mazlumların sevdasıdır. Bu sevda en çok da sizlerin sevdasıdır sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Gençlik kollarımız bünyesinde gece gündüz koşturan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Sizlere bakarken emin olunuz ki Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum.

ÜNİAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum. ÜNİAK'lı gençlerimiz kültür, sanat, akademi ve edebiyat buluşmalarından hemen her alanda kıymetli çalışmalara imza atıyorsunuz. Geniş bir yelpazede gençlerimize yönelik başarılı programlar düzenliyorsunuz.

"BİZİM İÇİN GENÇLER SİYASETİN RUHUDUR"

Onlar gençleri para kulelerini aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla, gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken biz siyaseti gençler için yapıyor, gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz. Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken, biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz. Bizim için gençler, siyasetin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir.

"TÜRKİYE TARİH SAHNESİNE YENİDEN ÇIKIYOR"

Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor. Türkiye olarak uzun yıllar sonra onca mücadeleden, ağır bedelden sonra Allah'ın izniyle çok farklı bir döneme giriyoruz. Yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak. Yeni dünya kurulurken 'merkez ülke Türkiye' iddiamızı ete kemiğe sizler büründüreceksiniz.

Her kim medyada ve sosyal medyada estirilen sahte rüzgarların etkisine kapılarak bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti. Temmuzda ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yansımaları hala sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor."