Ufuk Beydemir dua istedi

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir'in baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Beydemir, doğumun planlanandan erken başladığını belirterek, iki gün sonra yapacağı konserini de erteledi.

Beydemir, "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum" dedi.