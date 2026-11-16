İstanbul Beşiktaş’ta eğlence mekanına düzenlenen ve 24 yaşındaki Umut Andık’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, Beyoğlu’nda halıya sarılı halde bulunan Oğuzhan Kalkan cinayeti dahil 5 bağlantılı olay ortaya çıkarıldı. 19 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanan 35 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

KURUÇEŞME'DEKİ CİNAYETLE BAŞLADI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım günü bir eğlence mekanına motosikletli iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda, mekanın kapısında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve işe bir gün önce başladığı öğrenilen Umut Andık (24), başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, iki saldırganı yaklaşık 2 saat içinde dron destekli operasyonla yakaladı.

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SALDIRILARIN BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayetle ilgili soruşturmayı devralan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganların bağlantılarını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, Kuruçeşme'deki silahlı saldırının İstanbul'da daha önce meydana gelen başka olaylarla bağlantılı olduğu belirlendi.

ÇALINTI ARAÇ BULUNDU

Araştırmalarda, 3 Kasım'da Beyoğlu'nda çalıntı bir aracın terk edilmiş halde bulunduğu, 6 Kasım'da Beşiktaş'ta bir kişinin eski ikametine, 8 Kasım'da ise Eyüpsultan'da bir kişinin evine silahla ateş açıldığı tespit edildi.

Polis, bu olaylarla 11 Kasım'da Kuruçeşme'de işlenen cinayetin aynı suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

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19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayların örgütlü şekilde gerçekleştirildiğinin belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. Şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adresler tespit edildikten sonra 12 Kasım'da operasyon için harekete geçildi.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de katılımıyla İstanbul genelinde 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda toplam mekan sahiplerinin de yer aldığı 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERDEN İKİNCİ CİNAYETE ULAŞILDI

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, Beyoğlu'nda başka bir cinayetin izine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler üzerine Bekçi Sokak'taki bir adrese giden polis ekipleri, evde halıya sarılı halde bir erkeğe ait cansız beden buldu.

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Kimliği belirlenemeyen cansız bedenle ilgili başlatılan araştırmada, öldürülen kişinin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan olduğu tespit edildi.

GÜRCİSTAN'DAN GELDİ, BEYOĞLU'NDA ÖLDÜRÜLDÜ

Oğuzhan Kalkan’ın geçmişini araştıran polis, uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öne sürülen genç adamın 2 Kasım'da Türkiye'ye geldiğini belirledi. Soruşturmada, Kalkan’ın İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cansız bedeninin bulunduğu eve gittiği ve burada öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Polisin elde ettiği bilgilerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu da değerlendiriliyor. Oğuzhan Kalkan’ın yasa dışı bahisten elde edilen paraların bir kısmını gizlice aldığı gerekçesiyle öldürülmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

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14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 30'u adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İki şüpheli ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Polis, birbiriyle bağlantılı olayların tüm yönlerini ortaya çıkarmak ve şüphelilerin başka suçlara karışıp karışmadığını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

1 MİLYON DOLARLIK HESAPLAŞMA İÇİN İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Oğuzhan Kalkan'ın (30) öldürülmesinin perde arkasını da ortaya çıkardı.

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Yapılan çalışmalarda, Gürcistan'da yaşayan Kalkan'ın yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çeteyle 1 milyon dolarlık kayıp para nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle İstanbul'a çağrıldığı belirlendi. Kalkan'ın havalimanına geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

HAVALİMANINDAN DOĞRUDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVE GİTTİ

2 Kasım'da Gürcistan'dan İstanbul'a gelen Oğuzhan Kalkan'ın, havalimanından tek başına taksiye binerek Sütlüce'deki adrese gittiği tespit edildi. Kalkan'ın burada çete üyeleri tarafından başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetin ardından cansız bedeni halıya saran şüphelilerin, Kalkan'ı ormanlık bir alana götürerek gömmeyi planladıkları ortaya çıkarıldı. Çalıntı araçta yapılan aramada, mezar kazmak için kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla cesedi ormanlık alana götürme planı da engellendi.