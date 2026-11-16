İngiltere Başbakanı Burnham'dan Brexit itirafı: İşe yaramadı, kazandığımızdan fazlasını kaybettik

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit'in "işe yaramadığını" söyleyecek ve Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir anlaşma imzalayacağını duyuracak. Bu açıklama, Burnham'ın Brexit'i eleştiren son çıkışı olacak.

Burnham, cumartesi günü Galler İşçi Partisi konferansında yaptığı konuşmada da İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla "kazandığından daha fazlasını kaybettiğini" söylemişti.

Burnham, bu hafta düzenlenecek zirvede Avrupalı liderlerle bir araya gelecek. Gıda ve tarım, emisyon ticareti ve gençlerin karşılıklı hareketliliğini sağlayacak bir program gibi alanlarda anlaşmalar yapmayı hedefleyen Burnham, bu adımların İngiltere'nin GSYH'sini yüzde 0,4, yani yaklaşık 17 milyar sterlin artırabileceğini savunuyor.

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Burnham'ın yapacağı konuşmada, Boris Johnson'ın "kontrolü geri alma" vaadini yerine getiremediğini öne sürmesi bekleniyor. Burnham, İngiltere'nin gereksiz yere sert bir Brexit sürecine sürüklendiğini, bunun işletmelerin önüne engeller çıkardığını ve ülkenin ekonomik potansiyeline zarar verdiğini savunacak.

Burnham, "Bize sunulan Brexit işe yaramadı. Kazandığımızdan daha fazlasını kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.

AB İLE YENİ ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Burnham'ın, AB ile belirli koşulları karşılaması halinde yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Bu koşullar ise şöyle: İşçi Partisi'nin seçim manifestosuna ve hükümetin belirlediği kırmızı çizgilere uygun olması. Brexit anlaşmasını iyileştirmesi ve 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin oy verirken düşündüklerine daha yakın bir sonuç ortaya koyması. İnsanların gündelik yaşamlarında gerçek ve somut iyileşmeler sağlaması.

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Burnham'ın, "Bu herkesin kazanacağı bir durum. Yeni yaklaşımımızı ortaya koyuyor. Karşı karşıya gelmek yerine yapıcı ve olumlu bir tutum sergiliyoruz. Artık köprüleri yakmıyoruz; ortak sorunlarla mücadele etmek için bir araya gelebileceğimizi gösteriyoruz" demesi bekleniyor.

JOHNSON'DAN BREXIT ÇIKIŞI

Öte yandan, 2022'de Partygate skandalı nedeniyle istifa eden eski Muhafazakar Parti Başbakanı Boris Johnson, Burnham'ın Brexit konusunda yeniden referanduma gitmesi halinde İngiltere'nin "kesinlikle" yeniden AB'den ayrılma yönünde oy kullanacağını söyledi.

Telegraph gazetesine konuşan Johnson, "Brexit meselesini siyasi önceliğiniz haline getirerek yeniden alevlendirmek çılgınlık" dedi.

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Johnson ayrıca, gelecekte kurulacak bir İngiliz hükümetinin AB ile yakınlaşma anlaşmasını tersine çevirmesi ihtimaline karşı anlaşmaya bir "çıkış maddesi" eklenebileceğini söyledi. Johnson, AB'nin gelecekte Reform UK ya da Muhafazakar Parti hükümetinin anlaşmayı bozmasından "endişe duyduğunu" belirtti.