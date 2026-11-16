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        Haberler Gündem Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor: Kuvvetli sağanak ve sel alarmı

        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor: Kuvvetli sağanak ve sel alarmı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 13:58 Güncelleme:
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        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bu gece yarısından itibaren kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        DHA'daki habere göre; MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde bu gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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        #meteoroloji genel müdürlüğü
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