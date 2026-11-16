Robert Pattinson yeni James Bond

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak seçildiği duyuruldu. Böylece, Daniel Craig'in yerine ikonik İngiliz gizli ajanı rolünü kimin üstleneceği konusundaki aylarca süren spekülasyonlara son verildi. 'Batman', 'Alacakaranlık Efsanesi' ve Christopher Nolanın filmlerindeki rolleriyle tanınan 40 yaşındaki oyuncu, rol için adı geçen Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor, Nicholas Hoult ve Jacob Elordi gibi isimleri geride bırakarak serinin yeni başrolü oldu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU"

Pattinson, "James Bond sinema tarihinin en efsanevi karakterlerinden biri ve '007'rolünü üstlenmek hayatımın en büyük onuru. Bana duydukları güven için derinden minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu ortaklık ve bu harika ekiple birlikte yapacağımız çalışmalar konusunda çok heyecanlııyım" dedi.

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Filmin yönetmenliğini 'Dune' ve 'Blade Runner 2049' filmleriyle tanınan Denis Villeneuve üstlenirken, senaryosunu Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight kaleme alacak. Pattinson, Villeneuve ile daha önce 'Dune: Part Three' filminde de birlikte çalışmıştı.

"BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Villeneuve, Pattinson'ın kadroya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İngiliz oyuncunun efsanevi karaktere yepyeni bir boyut kazandıracağını belirtti. Yönetmen, "007'nin zamansız ruhunu korurken ona tamamen taze bir soluk getiriyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Pattinson; Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra resmî film serisinde Bond'u canlandıran yedinci oyuncu olacak. Craig, karakteri en son 2021 yapımı 'No Time to Die' filminde canlandırmıştı. Bu film, 2006'daki Casino Royale ile başlayan beş filmlik serinin finali olmuştu.

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Bu oyuncu seçimi, Amazon MGM Studios'un Mart 2025'te serinin uzun süreli yöneticileri Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson ile yaptığı anlaşmayla James Bond'un yaratıcı kontrolünü ele geçirmesinin ardından seri için yeni bir dönemi işaret ediyor.

Film, Amazon MGM Studios'un yaratıcı liderliğinde üretilen ilk Bond filmi olacak. Yeni filmin vizyon tarihi henüz açıklanmamakla birlikte, 2028 yılında sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram