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        Haberler Yaşam Türkiye'de en çok çay tüketen iller!

        Türkiye'de en çok çay tüketen iller

        Misafirperverliğin, muhabbetin, koyu sohbetlerin olmazsa olmazı çayın en çok tüketildiği şehirler belli oldu. Listenin başında gastronomi kenti Gaziantep bulunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:32
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair listesini açıkladı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa bile Türkiye'de en çok çay tüketen iller Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri oldu.

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        Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. Çay tüketiminde ilk sırada çıkan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ağırlıklı olarak ise Seylan çayı tercih ediliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yerli çayın yanında halk arasında 'kaçak çay' olarak bilinen ithal çaylar da fazlasıyla tercih ediliyor.

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        TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÇAY İÇEN ŞEHİR: GAZİANTEP

        Türkiye'nin en çok çay içen şehri ise gastronomi dalında UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na giren, fıstığı, baklavası ve mutfağıyla ünlü Gaziantep oldu. Gastronomi şehri Gaziantep, verilere göre çay tüketimiyle listenin başında yer alıyor.

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        Gaziantep'i sırasıyla komşu ili Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı takip ediyor. Gaziantep'te çayın günün her saatinde tüketilmesi, aile ve dost toplantılarında önemli bir yer tutması bu sonucun en büyük sebepleri arasında gösteriliyor.

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        Türkiye'de en çok çayın tüketildiği, çay ocağı ve kahvehane alışkanlığının yaygın olduğu Gaziantep'te vatandaşlar, Gazianteplilerin çayı çok sevdiğini dile getirdiler. Misafirperverliğin, dostluğun, muhabbetin ve koyu sohbetlerin olmazsa olmaz sembol içeceğinin çay olduğunu belirten vatandaşlar, güne çayla başladıklarını ve günü çayla bitirdiklerini söylediler.

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        “GAZİANTEPLİLER ÇAYI SEVER”

        Çayın Gaziantepliler için olmazsa olmaz içecek olduğunu belirten vatandaşlardan Mehmet Kılıç, “Çay bizim hobimizdir. Biz yemekten sonra mutlaka çay içeriz. Çünkü biz böyle alıştık. Çocuklarımızı da bu şekilde alıştırdık. Arkadaşlarımızla çay ocağına gelip çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Çaya karşı bizim hobimiz var. Gaziantepliler çayı sever. Çay olduğu zaman sohbette koyu oluyor” dedi.

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        “ÇAY OLMAZSA SOFRANIN DA SOHBETİN DE TADI OLMAZ”

        Çay içmeyi çok sevdiğini belirten Özkan Hoşaf ise, “Çay bütün sofraların baş tacıdır. Yemeklerden sonra mutlaka çay içilmesi lazım. Çünkü sindirim sisteminde çayın büyük rolü vardır. Gerek sofrada olsun gerek arkadaş ortamında olsun, çay olmazsa sofranın da sohbetin de tadı olmaz. Sofrada ve sohbet ortamlarında çay mutlaka olmalıdır. Bir insan günlük 8-10 tane çay içer. Toplum ne kadar güzel olursa çay sohbetleri de o kadar iyi olur” diye konuştu.

        *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #gaziantep
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