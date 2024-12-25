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        Haberler Gündem Güncel Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı | Son dakika haberleri

        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı

        Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 çalışandan 8'inin kadın olduğu açıklandı. Bugün toprağa verilecek kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:20
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        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
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        Türkiye dün yürekleri yakan bir haberle sarsıldı. Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren kişiler için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

        Özlem Özçakır
        Özlem Özçakır

        Hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayda 7 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

        Tuğba Demir
        Tuğba Demir

        Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

        Elif Özgür
        Elif Özgür
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

        Seda Akın
        Seda Akın

        PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

        Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi.

        Selin Karanlıkoğlu
        Selin Karanlıkoğlu

        Fabrikadan yükselen duman, Ziyaretli Mahallesi'nde bulunan bir taş ocağında çalışan işçiler tarafından kayda alındı.

        Muhammet Ergin
        Muhammet Ergin
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        Seçil Çapa
        Seçil Çapa
        Enes Kırmızı
        Enes Kırmızı
        Tuba Sert
        Tuba Sert
        Çetin Karamüftüoğlu
        Çetin Karamüftüoğlu
        Müberra Sönmez
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