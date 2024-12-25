Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı

Türkiye dün yürekleri yakan bir haberle sarsıldı. Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 8'i kadın 11 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre yaşamını yitiren kişiler için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Özlem Özçakır

Hayatını kaybeden kişilerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Olayda 7 kişinin de yaralandığı öğrenilmişti.

Tuğba Demir

Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

Elif Özgür

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiyi dün akşam saatlerinde ziyaret etti. Güler, Yerlikaya ve Işıkhan, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Seda Akın

PATLAMA, KOMŞU MAHALLEDEN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan patlama sonrası çıkan yangın, kırsal Ziyaretli Mahallesi'nden cep telefonuyla kaydedildi.