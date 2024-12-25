70'lik rakıya 60 lira vergi zammı geldi

Her 6 ayda bir otomatik olarak vergi zammı yapılan alkollü içkiler ve sigarada bu kez sadece rakı, viski, votka, cin ve likör gibi yüksek alkollü olanlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yapıldı. Yüksek alkollü içkilerin ÖTV tutarları yüzde 13 oranında yükseltildi. Şarap , bira ve sigaraya ise vergi zammı henüz gelmedi. Sigaraya enflasyonu olumsuz etkilediği için şarap ve biraya ise daha çok düşük gelirlilerin tercih ettiği içecekler oldukları için bu dönem daha zam yapılması beklenmiyor.

RAKIYA ÖDENEN PARANIN YÜZDE 71,4'Ü VERGİ (TL) Eski Yeni Vergi oranı 1.269,73 1.428,44 ÖTV tutarı 399 450 ÖTV+KDV 479 540 Vergi artışı 60 Eski fiyat 925 985 Satış fiyatındaki ÖTV payı (%) 43 55 Satış fiyatında KDV payı (%) 16,6 16,6 Satış fiyatında vergi payı (%) 60 71,4

Dün akşam Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre alkol oranı yüzde 22 ve fazla olan içkilerde özel tüketim vergisi maktu vergisi bin 428'ye yükseltildi. Bu miktar 3 Temmuz 2024'ten beri 1.269,7257 olarak uygulanıyordu.

SADECE ÖTV VE KDV ARTIŞI 60 LİRA

Peki düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı artış içkilere alkol oranına göre farklı yansıyor. Bin 428 lira yüzde 100 alkole uygulanan ÖTV tutarını ifade ediyor. Ancak örneğin rakıda alkol oranı yüzde 45 düzeyinde. Bu nedenle yapılan düzenleme ile 1 litre rakıda ÖTV tutarı 71 lira artarak 571 liradan 642 liraya çıktı. Alkollü içkiler de bir çok üründe olduğu gibi ÖTV üzerinden KDV alındığı için (yani verginin de vergisi) toplam vergi artışı 85,70 liraya ulaştı.