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        Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Rıza Kalkavan, sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti

        Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan, sahte alkol kurbanı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 08:24 Güncelleme: 26.12.2024 - 09:26
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        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
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        15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil."

        RIZA KALKAVAN KİMDİR?

        Rıza Kalkavan, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi. Amatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu’yla yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi. Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.

        Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
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