Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı. Aka'nın, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşmasıyla Hafsanur'u kızdırdığı, ayrılığını bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi

Habertürk Giriş: 26.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 23:27 facebook

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